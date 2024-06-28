學者籲排富、限總價、訂罰則

行政院院會昨拍板強化新青安防弊措施，房仲業者表示，新措施是否奏效，有賴銀行、政府雙方審核與勾稽時嚴加把關，但新青安的利息低、寬限期長達五年、房貸最長四十年恐很難完全杜絕有心炒房者；學者建議，應朝限定資格、限定總價方向調整，簽切結書也要有罰則，才能避免新青安被濫用。

住商不動產執行總監徐佳馨表示，「新青安」限貸一次的新政，確實會讓補助貸款機會更為有限，吸引真正自用的年輕、首購買盤，但也不乏出現「我就爛」的絕望民眾，預期房價高漲、未來也不可能買房，甘願淪為市場投資客人頭，新措施是否奏效，有賴銀行、政府雙方審核與勾稽時嚴加把關。

高力國際董事黃舒衛則認為，利息低、寬限期長達五年，政府還帶頭做四十年房貸，怎讓人不心動？寬限期兩年很多人還不敢賭，但五年就有很多人敢賭一把，先買再說，不少年輕人還是會信用擴張「提前消費」。

但他指出，財政部今後將對新青安房貸借款人的還款能力、擔保品、購屋目的嚴格審查，並拔除重要投資管道，新增「限貸一次」；雖然這些本來就是放貸應堅守的原則，但後續奏效與否，還是要看實際執行面。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊說，新青安首要調整地方是限定資格，如排富及年齡限制，不然一堆有錢人也來申請。二是限制總價，例如買五千萬房子，其中一千萬也可使用新青安，那剩下四千萬是提供公股行庫專案貸款的業績嗎？應該訂一個上限，例如一千五百萬的房子內可使用。三是切結書要有罰則，不然若只是將條件回復到一般貸款、返還已補貼利息，這樣意義何在？