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政院拍板防弊措施…嚴打投資客 新青安貸款限貸一次

經濟日報／ 記者余弦妙林勁傑／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

去年8月上路的「新青安心成家購屋優惠貸款」掀起買房熱潮，卻衍生轉租、人頭戶等問題，行政院會昨（27）日拍板新青安防弊措施，除落實貸前審查與貸後管理，再新增「限貸一次」的精進措施，一生只能適用一次，避免投資客用新青安炒房。

新青安貸款實施以來，屢遭外界質疑助漲房價，成為高房價下的眾矢之的。行政院長卓榮泰昨日在行政院會聽起財政部報告，拍板「新青安貸款優化措施」，他表示，政府絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，後續將徹查利用新青安貸款誇大不實推銷或是揪團團購等情況。

新青安貸款查核管控及優化措施
新青安貸款查核管控及優化措施

卓榮泰要求財政部嚴加督導，徹底落實銀行公會防範投資客炒房及人頭戶申貸的規範，務必強化貸前徵信、審核及貸後管理；此外也將請內政部針對炒作房價等各種手法徹底清查。

卓榮泰指出，即日起要求新貸戶簽署自住切結書，並增訂新青安貸款專案優惠每人限貸一次的規定；另請財政部偕同內政部，透過資料勾稽、比對，強化稽查，杜絕不符自住用途情況。

財政部政次阮清華強調，新青安多數案件合規，對於少數濫用案件，「絕對零容忍徹查到底」，「沒有任何漏網之魚，希望投機取巧的不要以身試法」。此次祭出限貸一次，希望遏止有心人士利用新青安貸款，享有利息優惠卻頻繁買賣，只要是去年8月1日新青安上路後申請案件都適用此規定。

至於人頭戶稽查，阮清華表示，已請公股行庫針對15種申貸案件疑似人頭戶的可疑態樣進行稽查，落實貸後管理，近期就會展開稽查，若屬實就會從違規事實發生時點起追繳利息。

舉例來說，將查核有無第三人以同一帳戶轉入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息、貸後回查實價登錄資料是否有與成交價不符、檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並與稅收、租金補貼資料勾稽。若有違規情況，舊案會審酌個案情形處理，簽了切結書的新貸戶則將終止利息補貼，且要追回違規期間的補貼金額。

現階段新青安共補貼2碼（0.5%），其中政府補貼1.5碼由住宅基金資應，迄今補貼總金額為17.79億元，行庫補貼部分一年約4.42億元。阮清華表示，即使日後補貼總額超出預算也不會提前結束。

央行

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