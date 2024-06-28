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專家：新青安寬限期不改 白忙一場

經濟日報／ 記者游智文／台北報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

新青安貸款遭質疑淪「炒房工具」，行政院昨（27）日端出優化方案，包括要求新戶簽切結書、現貸一次等，然而專家認為，新青安根本問題在於五年寬限期，寬限期不改，人頭戶查再嚴，切結書寫再多，恐都是白忙一場。

高源不動產估價事務所所長陳碧源表示，青年優惠房貸行之有年，政府希望幫助年輕人買房自住，立意良善，而新青安房貸提供市場最低1.775%利率、額度拉高至1,000萬，房貸年限拉長到40年，這些政策問題不大，但關鍵在於將寬限期從三年拉長至五年，就製造了一個投機想像空間。

陳碧源表示，只繳息不還本的寬限期，過去大多是投資客在用，投資客短進短出，在意的是資金使用效率，1,000萬房貸，寬限期一年利息僅20幾萬，可以多買幾間，反正不到一、兩年甚至半年就會轉手賣掉。

房地合一稅2.0上路後，重稅期改為五年，一般房貸寬限期僅三年，等於到了第三年，因為本息攤還，房貸金額倍增、必須賣掉房子時，仍得面臨重稅，再加上代書、房仲相關費用及利息，投資客在房地合一2.0上路後明顯離場，幾乎不見蹤影。

但新青安上路又給了投資客機會。因為新青安給了五年寬限期，剛好可撐過房地合一稅五年閉鎖期，而且新青安不限年齡，投資客重出江湖，莘莘學子，成年子女、高堂老母，只要滿18歲都被拿來當人頭。

陳碧源表示，新青安寬限期延長至五年，完全抵銷掉房地合一稅2.0效果，讓房地合一稅2.0成為笑話。政府應把「寬限期」這個水龍頭關緊一點，回到最多三年，封住這條投機管道。

在信義區上班的一位陳小姐就是一例。她薪水不到5萬，在新青安上路後，到新北買一間中古兩房，貸款1,000萬，五年寬限期，前五年每月房貸支出不到1.5萬元，比房租還便宜。

雖然五年寬限期到期後，陳小姐每月還款金額將飆升至4.1萬元，但陳小姐並不怕，反正到時若真的還不起，就把房子賣掉「獲利了結」。


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