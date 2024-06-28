財政部：新青安實施10個月 40歲以下貸款戶占73%

財政部昨（27）日公布新青安房貸實施十個月以來各項統計，其中，貸款戶以青壯年族群為主力，未滿40歲貸款戶數占比約七成三；購屋標的主要為低總價、小坪數，但寬限期和貸款期較長；五年寬限期多數用好用滿，貸款年限則以30年至40年最多。

財政部統計，新青安貸款自去年8月上路實施至今年5月底，累計核貸5萬7,980戶，核貸金額4,281億餘元，其中借款戶年齡未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約72.9%，顯示新青安雖未限制申貸年齡上限，惟貸款戶仍以青壯年族群為主。

以房價觀之，總價1,001萬至1,500萬的占比最高達32.4%，戶數為1萬8,828戶；總計買賣總價1,500萬元以下貸款戶數占比為78.2%，顯示所購房屋以低總價為主；另外1,501萬至2,000萬占比13.5%，至於超過2,000萬的有4,804戶、占8.2％。

核貸年限則以31年至40年此區間貸款戶數占比50%最高，財政部表示，顯示新青安貸款延長貸款年限，有效減輕民眾每月償還貸款及初期還本資金壓力。

購屋面積方面，16坪至45坪占67.7％，但也有近三成超過45坪；對此，財政部次長阮清華表示，45坪新屋扣掉公設其實非常小，適合小家庭居住，新青安特色為低價的小宅為主，符合自住政策。

區域方面，核貸戶數前六名為六都，新北市占近二成最多，高雄市近15%次之，台中市14.2%居三。此外，桃園市12.9％、台南市8%、台北市6.3%，合計六都戶數占比為76.4％。此後，依序是新竹市2.1%、新竹縣3.4%。



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