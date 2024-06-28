新青安房貸優化兩難題…落實查核 灰色地帶難解

政府祭出新青安房貸優化措施，但實務上仍有兩道難解習題，包含如何落實查核、灰色地帶如何判定，就連銀行高層也摸不著頭緒；財政部政次阮清華昨（27）日強調，今日將召集行庫開會，要求儘速查核，並釐清違規案件數量。

新青安貸款屢遭外界質疑助漲房價，為符合外界期待，行政院、財政部緊急端出查核管制及優化措施，包含新增「一生一次」、透過新青安貸款擔保品設定的門牌地址，與政府資料進行相互勾稽，抓出「包租公」等配套措施，但實務上仍有難解習題。

新青安貸款成效分析

首先，在查核面，對於疑似出租案件，行庫主管坦言，最終如何判定仍有賴政府提供資料，否則行庫很難進行實地查核；另外為抓出「包租公」，透過政府資料勾稽，可找出未符合自住的個案，但國內有許多「包租公」不讓租客申請租金補貼，實務上無從認定出租事實。

阮清華坦言，雖可結合內政部租金補貼等資料相互勾稽，但國稅局所得稅申報情況皆為落後資料，例如今年5月剛完成申報，要到明年元月才能查詢，確實也是追查上的困難點之一。

財政部日前下令要八大公股行庫追查，是否有新青安申貸者疑似為人頭戶、轉售轉租等情況，並提出三項具體的調查「態樣」，包括「謄本異常」、「疑似人頭戶」與「疑似資金流向異常」。據了解，各行庫已查出數十件不等的高風險及違規案件，如還款資金來源不是購買人，而是由第三人所支付，或扣款帳戶為不特定第三人匯入資金等。

其次，對於處於灰色地帶的案件如何判定，也有待釐清。例如，行庫調查異常態樣時也發現，有長輩替二位兒女購屋，房貸均是父親代為償還，是否違反財政部規定、恐被視為人頭戶？諸如此類案例有待釐清。

另外青安貸款申請資格為年滿18歲，且借款人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅，經銀行查證作為自用住宅使用，即可受理，且不限首購；行庫主管舉例，若先生申貸後出售房產，妻子可否再申貸購屋？對此，國庫署長陳柏誠說明，「一生一次」是以「人」為規定，若丈夫申貸過後但出售房產，在配偶及未成年子女名下無房產前提下，妻子仍具申貸資格。

一名行庫高層證實，因近期調查已抓出申請新青安房貸，卻在短期內出售房產，且未全數返還貸款者，可說是「罪證確鑿」，銀行將向申貸者追討利息。

阮清華強調，不希望資金被炒房客利用，要求行庫用最快速度清查，未來也會請行庫定期、甚至每周回報追蹤資料。此外，財政部會提供政府勾稽資料協助，至於是否違規，將交由行庫判斷，並可視情況追回13萬元的利息補貼、限縮寬限期及貸款條件重談等。



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