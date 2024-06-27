規定新青安「限貸一次」 財政部：家庭換屋自住不受衝擊

為避免新青安優惠房貸遭濫用，行政院今天新增規定限貸一次。財政部說明，新青安貸款須符合借款人、配偶、未成年子女均無自有住宅者，但若遇換屋需求，配偶之間，假設原本先生是新青安貸戶，可先售出房屋，再由未曾申辦新青安的太太申貸，購置新屋自住。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件，雖催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界高度關注。

為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶也必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

行政院會今天新增規定，去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

財政部官員說明，青安貸款對象須符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」的條件，在購置成屋時（不含預售屋），才可申請。 雖然貸款對象條件是以「家戶」來看，但限貸一次的新規定，是以「借款人」為計算對象。

官員舉例，如果配偶之間，現在先生是新青安貸戶，但可能因家族成員擴充等因素，有換屋自住需求，可先售出既有房屋，符合「本人、配偶及未成年子女無自有住宅」的條件後，再由沒申辦過新青安的太太申貸此優惠貸款，購置新屋。換言之，在這樣的情況下，家庭換屋不受衝擊，也不會有「婚姻懲罰」的問題。

若是去年8月新青安上路之前，就已經辦理青安房貸的民眾，如果後續出售名下房屋，符合「本人、配偶及未成年子女無自有住宅」條件，依然享有申貸新青安的權利，但同樣是限貸一次。

青安貸款自去年8月1日起放寬各項條件（即外界稱新青安），利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。

累計去年8月至今年5月底，據統計，新青安累計撥貸戶數5萬7980戶、金額逾4281億元。另統計，住宅基金補貼1.5碼部分，截至目前已補貼17.79億元；此外，公股銀補貼0.5碼部分，粗估一年4.42億元。