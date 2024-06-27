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新青安議題炸鍋！學者揭國內高房價始作俑者：新青安只是剛好而已

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學經濟教授吳大任27日表示，從經濟學供需原理觀察，近來房價驚驚漲，問題癥結並不在新青安政策，而是央行等跨部會多年來連著六波的打炒房政策，把房價愈打愈高，造成整個房地產「供給短缺」才是最嚴重問題。記者杜建重／攝影
中央大學經濟教授吳大任27日表示，從經濟學供需原理觀察，近來房價驚驚漲，問題癥結並不在新青安政策，而是央行等跨部會多年來連著六波的打炒房政策，把房價愈打愈高，造成整個房地產「供給短缺」才是最嚴重問題。記者杜建重／攝影

新青安議題炸鍋了！對此，中央大學經濟教授吳大任27日表示，從經濟學供需原理觀察，近來房價驚驚漲，問題癥結並不在新青安政策，而是央行等跨部會多年來連著六波的打炒房政策，把房價愈打愈高，造成整個房地產「供給短缺」才是最嚴重問題。

吳大任今主持中央大學台經中心6月份消費者信心指數（CCI）發布會時，做了以上表示。

吳大任直言，國內房價高漲始作俑者是近年來一連串的打炒房政策，畢竟有些政策會產生很多後遺症，有些甚至嚴重到無法處理。因此，各部會在進行政策思考時必須謹慎，而現階要改善高房價，「可以是減少需求，要不就增加供給」。

吳大任表示，近年來政府一連串的打炒房政策目標，原是希望短期投資或投機資金因此趕出市場，卻也因房地合一稅、平均地權條例等政策，把房屋供給鎖住了，限制了新成屋進入市場交易，因為房屋稅2.0所以新成屋會撐到五年後才賣出，買了預售屋要轉賣幾乎很困難，一交屋後又進入房地合一稅的規範對象，不敢輕易出手。

吳大任說，新青安政策只是剛好而已，稍微刺激了原來不會買房的民眾，且新青安政策幫助年輕世代擁有自住房，為了繳房貸而有人生的打拚目標，有何不好？

此外，吳大任還提到，「都更」則是最重要的事，尤其是403大地震後，台灣面臨非常大的風險，不少房子已成危樓，政府應就居住安全、居住正義，加快推動都更，而且政府應該很大規模的進行，一旦供給量出來，房市才能被壓下來。

中央大學 央行 房貸 新青安房貸

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