卓榮泰：徹查利用新青安房貸誇大推銷、團購等亂象

行政院會今天通過新青安房貸優化措施，行政院長卓榮泰表示，政府絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，後續將徹查利用新青安貸款誇大不實推銷或是揪團團購等情況。

行政院會今天通過「新青安貸款推動成效及優化措施」，要求落實貸前審查、貸後管理，更從即日起要求新貸戶簽署自住切結書，且新增每人限貸一次的規定，避免資源濫用。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，青安貸款是為了協助無自有住宅家庭購屋安居，截至113年5月底，累計核貸40萬戶，成效良好，而因應近年全球通膨、房價上揚及升息趨勢，財政部去年8月推動新青安精進方案，除提高貸款額度、提供利息補貼外，也延長貸款年限及寬限期，進一步減輕購屋者貸款負擔，協助5萬多的家庭購屋。

卓榮泰說，請財政部嚴加督導少數民眾誤認、誤用新青安房貸以人頭戶申貸或轉租等情事，徹底落實銀行公會防範投資客炒房，以及人頭戶申貸機制的規範，務必強化貸前徵信、審核及貸後管理，同時，即日起要求新貸戶簽署自住切結書，並且增訂本專案優惠每人限貸一次規定。

他強調，財政部將偕同內政部，透過資料勾稽、比對，強化稽查，杜絕不符自住用途情況，讓政府有限的財政資源每一塊錢都能用在刀口上。

卓榮泰說，政府推動居住正義、打擊炒房，照顧年輕人的方向不變，但也絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，請內政部與地方政府通力合作，針對炒作房價等各種手法，徹底清查利用新青安貸款誇大不實推銷，或者是刻意揪團團購的情況。

他要求，只要查到不符規定者，就取消各項優惠措施，並且追回已補貼的利息，以促進整體房市的健全發展。