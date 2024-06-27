快訊

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

新冠疫情再起 衛福部長邱泰源親上火線曝四大策略

台股開低震盪…跌80點收22,905點 台積電收平盤

卓榮泰：徹查利用新青安房貸誇大推銷、團購等亂象

中央社／ 台北27日電

行政院會今天通過新青安房貸優化措施，行政院長卓榮泰表示，政府絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，後續將徹查利用新青安貸款誇大不實推銷或是揪團團購等情況。

行政院會今天通過「新青安貸款推動成效及優化措施」，要求落實貸前審查、貸後管理，更從即日起要求新貸戶簽署自住切結書，且新增每人限貸一次的規定，避免資源濫用。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，青安貸款是為了協助無自有住宅家庭購屋安居，截至113年5月底，累計核貸40萬戶，成效良好，而因應近年全球通膨、房價上揚及升息趨勢，財政部去年8月推動新青安精進方案，除提高貸款額度、提供利息補貼外，也延長貸款年限及寬限期，進一步減輕購屋者貸款負擔，協助5萬多的家庭購屋。

卓榮泰說，請財政部嚴加督導少數民眾誤認、誤用新青安房貸以人頭戶申貸或轉租等情事，徹底落實銀行公會防範投資客炒房，以及人頭戶申貸機制的規範，務必強化貸前徵信、審核及貸後管理，同時，即日起要求新貸戶簽署自住切結書，並且增訂本專案優惠每人限貸一次規定。

他強調，財政部將偕同內政部，透過資料勾稽、比對，強化稽查，杜絕不符自住用途情況，讓政府有限的財政資源每一塊錢都能用在刀口上。

卓榮泰說，政府推動居住正義、打擊炒房，照顧年輕人的方向不變，但也絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，請內政部與地方政府通力合作，針對炒作房價等各種手法，徹底清查利用新青安貸款誇大不實推銷，或者是刻意揪團團購的情況。

他要求，只要查到不符規定者，就取消各項優惠措施，並且追回已補貼的利息，以促進整體房市的健全發展。

卓榮泰 央行 青安貸款

延伸閱讀

藍轟卓榮泰不接受覆議應下台 政院：沒有辭職問題

財政部將稽查新青安人頭戶 若屬實補貼將追回

藐視國會生效後卓揆明首立院備詢 政院：相關應對有討論

政院：國會職權修法有重大瑕疵 聲請釋憲及暫時處分

相關新聞

獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公

據了解，各大行庫除了近來清查新青安貸款戶疑似人頭戶的態樣並上報財政部之外，對於包租公的問題，公股金融圈人士透露，各大行庫...

新青安爆房市需求 北市第1季住宅價格指數創歷史新高

台北市地政局與台北市不動產估價師公會合作，編製不動產市場動態季報和住宅租金指數，今天首發。盡管中央銀行在今年第1季末宣布...

新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香

財政部今赴行政院會報告「新青安心成家購屋優惠貸款（新青安）」最新防弊措施，除貸前徵審、貸後管理及稽查、新戶簽結自住切結書...

政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安

政院下達新指令，每位借款戶，一生只能借一次新青安，對此大型行庫主管指出，新規定上路之後，首購族的借款戶，如果買第一戶房屋...

財政部將稽查新青安人頭戶 若屬實補貼將追回

新青安貸款近期受到外界質疑有助漲房價之嫌，對此，行政院27日也祭出每人「限貸一次」的規定。財政部次長阮清華指出，未來新青...

獨家／抓到了！申貸新青安卻出售房產 銀行要追討利息

新青安房貸是否淪為炒房元凶？財政部日前下令要八大公股行庫追查，是否有新青安申貸者疑似為人頭戶、轉售轉租等情況，並提出三項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。