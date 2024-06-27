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新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香

聯合報／ 記者何醒邦/台北即時報導
針對近期新青安貸款所引發的爭議，財政部新增「限貸一次」，房仲業者認為，雖然這些本來就是放貸應堅守的原則，但後續奏效與否，還是要看實際執行面。圖／本報系資料照片
針對近期新青安貸款所引發的爭議，財政部新增「限貸一次」，房仲業者認為，雖然這些本來就是放貸應堅守的原則，但後續奏效與否，還是要看實際執行面。圖／本報系資料照片

財政部今赴行政院會報告「新青安心成家購屋優惠貸款（新青安）」最新防弊措施，除貸前徵審、貸後管理及稽查、新戶簽結自住切結書外，另新增「限貸一次」條款，已申請核貸新青安優惠貸款者，即日起不得再次申貸；並透過內政部、財政部資料交叉勾稽，抓出未自住的包租公。

新青安最高貸款額度1000萬元，最長可貸40年，寬限期5年，政策利息補貼合計達0.5個百分點，至2026年7月底；核貸戶中，青壯年族群累計占比達約73%。

住商不動產執行總監徐佳馨分析，此次「新青安」限貸一次的新政，確實會讓補助貸款機會更為有限，吸引真正自用的年輕、首購買盤，但也不乏出現「我就爛」的絕望民眾，預期房價高漲、未來也不可能買房，甘願淪為市場投資客人頭，此次新措施是否奏效，有賴銀行、政府雙方審核與勾稽時嚴加把關。

高力國際董事黃舒衛則認為，利息低、寬限期長達5年，政府還帶頭做40年房貸，怎讓人不心動？還是很香，例如寬限期2年很多人還不敢賭，但5年，就有很多人敢賭一把，先買再說，應不少年輕人還是會信用擴張「提前消費」。

但他指出，財政部今後將對新青安房貸借款人的還款能力、擔保品、購屋目的嚴格審查，及拔除重要投資管道，新增「限貸一次」；雖然這些本來就是放貸應堅守的原則，但後續奏效與否，還是要看實際執行面。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊說，他認為新青安首要調整的地方，是限定資格，如排富及年齡限制，不然一堆有錢人也可來申請。二是限制總價，例如買5千萬的房子，其中1千萬也可使用新青安，那剩下4千萬是提供公股行庫專案貸款的業績嗎？應該定一個上限，例如1500萬的房子內可使用。三是切結書要有罰則，不然若只是將條件回復到一般貸款、返還已補貼的利息，這樣意義何在？

央行 新青安房貸 財政部 買房

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