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AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
八大行庫都已把疑似人頭戶的名單報送到財政部，全體行庫估計目前疑似人頭戶的案例，保守估計超過500件。圖／本報資料照片
八大行庫都已把疑似人頭戶的名單報送到財政部，全體行庫估計目前疑似人頭戶的案例，保守估計超過500件。圖／本報資料照片

政院下達新指令，每位借款戶，一生只能借一次新青安，對此大型行庫主管指出，新規定上路之後，首購族的借款戶，如果買第一戶房屋用新青安買屋的話，那麼要換屋時，就不能再借新青安；此外，據大型行庫主管指出，目前八大行庫都已把疑似人頭戶的名單報送到財政部，全體行庫估計目前疑似人頭戶的案例，保守估計超過500件。

但行庫主管指出，在還款來源的確認上，有些態樣仍必須再進一步釐清是否為父母為子女繳房貸，以免錯怪借款戶，這類還款來源非本人的態樣，目前可說為數最多。

大型行庫主管指出，財政部要求各大行庫去查銀行公會所列示的15種態樣，並且在日前財政部所發布的聲明稿中，也明確註明三大態樣，其中各大行庫最聚焦的態樣，則是產權是否設定高額抵押權、是否移轉，以及是否有一戶多繳這種資金來源異常的情況。

政院這次下達新指令，新青安未來將更嚴格限制只能借給「首購族」，因此，一生只有一次貸款的機會，倘若首購族，把原本用新青安借來的房貸所買的房子賣掉，想要換屋，則換屋之後的房貸，即使該貸款戶名下仍只有那一戶房貸，也不能再借新青安，可說是新青安的規定再緊縮，把以往換屋族只要名下不再有房貸，仍可借新青安的門給堵死。

央行 房貸 新青安房貸 財政部

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