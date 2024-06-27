獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公

據了解，各大行庫除了近來清查新青安貸款戶疑似人頭戶的態樣並上報財政部之外，對於包租公的問題，公股金融圈人士透露，各大行庫將把手上的新青安貸款名單上繳財政部，屆時將由國稅局出面來比對是否有「轉租」問題。

財政部日前召八大行庫舉行多場會議，並且要求依據銀行公會在111年7月所發函的投資客人頭戶相關的15種態樣，去搜集人頭戶的可疑態樣之後報送財政部。

據知情人士透露，各大行庫目前已在內部匯整，半數行庫都各有上百家的可疑態樣，保守估計，八大行庫的可疑態樣經過清查之後，保守估計超過500件，不過其中在繳款來源的部分，有些行庫只要非本人繳款，就列入可疑態樣，必須再進而清查是否為父母幫子女借款，或是真為人頭戶。

至於借完新青安之後短期賣屋，行庫主管指出，各大行庫的貸後管理，都會去調查謄本有無「異樣」，尤其是產權是否移轉，倘若產權移轉之後，卻沒有收到借款戶把全數房貸資金繳回給銀行，這時就將成為「人頭戶」問題。

行庫主管指出，這個在房貸業務的貸後管理，原本就是重點，並非新青安所獨有，重點在於貸後複查的時間點，舉例來說，倘若銀行複查是在半年後，但借款戶是在1年之後才賣，就不見得查得到。

銀行主管也表示，通常短期內就賣出的，是否為人頭戶，得要檢視其合約內容是否有異常，或是賣屋之後的資金去處，例如若該借款戶突然碰到經濟情況，例如借款之後數月卻失業等，或是家中有狀況，這時也有可能造成短期賣屋。