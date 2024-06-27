新青安爆房市需求 北市第1季住宅價格指數創歷史新高

台北市地政局與台北市不動產估價師公會合作，編製不動產市場動態季報和住宅租金指數，今天首發。盡管中央銀行在今年第1季末宣布升息半碼，但在財政部宣布新青安貸款利息不受升息影響下，促使住宅剛性需求持續進場，整體而言，全台房市呈現價漲量增的格局。北市第1季全市預售屋平均單價，每坪更達122.02萬元。

根據季報，今年第1季台北市住宅市場買氣成長，交易件數和總交易金額較前一年同期均增加超過20%，全市第1季住宅價格指數也創下歷史新高，指數上升至122.45，年增率為6.29%；12個行政區的標準住宅單價皆呈現上漲，大安區的每坪價格最高，達93.39萬元，北投區則最低，每坪49.25萬元。

在央行升息、囤房稅2.0即將上路和電價上漲等因素導致持有成本轉嫁下，本季住宅租金指數為100.81，季增率0.81%，年增率5.38%，上漲幅度雖略低於價格指數，然而住宅租金漲幅動能仍較過往強勁。

另外，在新推案的帶動下，預售市場交易動能逐步擴大，本季北市預售屋平均單價為每坪122.02萬元，季增率為3.19%。其中，全市有8個行政區平均單價突破百萬元，大安區與信義區平均單價更超過每坪150萬元的門檻；而預售屋平均單價最低的文山區，本季也站上每坪86.62萬元。

住宅租賃市場部分，交易量較前期減少3.77%；較前一年同期增加36.21%。但住宅租金指數100.81，較前期上升0.81%；較前一年同期上升5.38%。

地政局指出，在景氣面、產業面與資金面的帶動下，本季台北市不動產市場不論在成交價格或成交量都呈現上升趨勢。此外，隨著周圍縣市的房價在過往幾季快速成長下，台北市房價基期較低的行政區，房價亦有走高趨勢。