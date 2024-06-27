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獨家／抓到了！申貸新青安卻出售房產 銀行要追討利息

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
行庫高層證實，因近期的調查，已抓出申請新青安房貸，卻在短期內出售房產，購屋目的並非自用，可以說是「罪證確鑿」，銀行將向申貸者追討利息。本報資料照片
行庫高層證實，因近期的調查，已抓出申請新青安房貸，卻在短期內出售房產，購屋目的並非自用，可以說是「罪證確鑿」，銀行將向申貸者追討利息。本報資料照片

新青安房貸是否淪為炒房元凶？財政部日前下令要八大公股行庫追查，是否有新青安申貸者疑似為人頭戶、轉售轉租等情況，並提出三項具體的調查「態樣」，包括「謄本異常」、「疑似人頭戶」與「疑似資金流向異常」；據了解，部分行庫已查出數十件新青安申貸者出售房產，將向申貸者追回利息。

新青安房貸協助年輕族群購屋的立意良善，卻在缺乏配套措施下，淪為房市投資客、炒房者的方便門。路透社報導指出，財政部日前找來公股行庫開會後，已下令徹查新青安是否有人頭戶、轉租轉售等情況；據悉，部分行庫調查後，已抓出數百戶「疑似」人頭戶或轉售轉租情況申貸戶，並已提報給財政部。

行庫高層證實，因近期的調查，已抓出申請新青安房貸，卻在短期內出售房產，購屋目的並非自用，可以說是「罪證確鑿」，銀行將向申貸者追討利息。

行庫高層透露，在三項具體態樣裡，確實發現民眾申貸新青安購屋後，卻出售房產的情況，是否有出租房產，得視對方是否有申報租金收入，否則不容易查得到；同時，行庫也會查核，申貸後資金流向異常。

銀行高層分析，經歷一番波折後，未來行庫在新青安申貸時將從嚴審核，同時申貸戶也必須簽署切結書，承諾擔保品只能供「自住」使用，且明訂不可以拿房產作為出租、投資或借名登記等其他使用；相信有意利用新青安房貸優惠投資或炒房的情況有機會「踩煞車」。

國內房市價量齊揚，銀行房貸金額締造新猷，根據中央銀行統計，五大銀行5月新增房貸首破千億元、高達1,162.3億元、創下歷史新高紀錄；五大銀行5月新增房貸利率2.187%，寫下近15年半新高；值得關注的是，5月新青安房貸占五大銀行新增房貸的比重高達40.6%、為近八年最高。

央行先前公布，台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新增房貸合計1,162.3億元，連三月上漲並刷新歷史新高。

央行 新青安房貸

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