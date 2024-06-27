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政院新增新青安條款 即日起每人限貸一次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院27日拍板通過新青安貸款精進政策，除日前已公布的貸款人須簽訂自助切結書外，這次新增新青安貸款借款人限貸一次。

財政部指出，近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等未符購屋自住使用等疑義，已督導公股銀行參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，全面檢視相關貸款管理機制，並應徹底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查。

例如，有無第三人以同一帳戶轉入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息、貸後回查實價登入資料是否有與成交價不符、檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並積極進行新青安貸款案件與政府資料勾稽作業，倘確有未符規定，依安心成家之政策目的，審酌個案情形處理，以落實政府照顧無自有住宅者安心成家的政策目的。

財政部指出，另為避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，乃修正青安貸款原則，新增「2023年8月1日以後經銀行核貸本優惠貸款者，自2024年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」之規定，另各行庫對於新貸戶亦將徵提自住切結書，明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重新核定貸款條件等優化措施，以兼顧政府資源使用公平性及民眾需求衡平性。

財政部說明，青安貸款協助無自有住宅的家庭購屋，為立意良善之政策，新青安貸款實施迄2024年5月底，累計已核貸5萬7,980戶，未來將秉持安心成家政策目的持續推動，確保不影響購屋自住未轉租的借款人權益。另搭配相關貸款管理機制同步修正青安貸款原則等配套措施，賡續督導公股銀行積極落實執行，以利確實符合推動安心成家政策的良善初衷，並透過政府相關部會通力合作，有效促進整體房市健全發展。

央行

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