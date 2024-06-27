靠新青安買市區30坪房 女友嫌「像坐牢」！他嘆：花幾千萬卻快分手

財政部推出新青安房貸政策，吸引不少無自宅的年輕人購屋。一名網友最近貸款新青安買房，由於位置在都市、房價又貴，所以坪數不大，沒想到卻被女友指責，「根本就是坐牢」，並認為空間小不適合養小孩，原po一聽相當難過，「努力繳貸款現在卻快分手了」，於是想問問大家的想法。

一名網友在Dcard「感情板」發文，他最近貸款新青安政策買房，位在都市、房價偏高，因此坪數不大，室內約30坪、權狀突破50，但女友相當嫌棄「這麼小根本就是坐牢吧？我幹嘛還生小孩？」。他也認為空間小，但現在建商都越蓋越小，房仲也表示，「年輕人很流行這種房，喜歡小巧精簡風」。

原po當初顧慮到女友不喜歡中古屋，於是決定買新房，不料，女友卻指責他沒本事，「買那麼小的房，不生小孩了，以免小孩受苦」，他說服女友，至少地點不錯，用走的就可以到捷運站，但女友卻表示，這麼熱不想用走的，出門都要搭車。

原po相當難過，繳完頭期款努力繳貸款，現在卻快要分手了，房子也不能出租，利率馬上就會調高，還款年限也會縮短很多，令他不禁直呼，「人生沒希望了」、「我是不是花幾千萬買了一個牢房」。

網友紛紛表示，「不，顯然你女友沒有住過牢，但你如果跟她結婚，多半應該就會真的很像在坐牢了」、「可以換女友了，我跟老公剛買實坪18坪的小房，一起設計裝潢挑家具就覺得很幸福了」、「我覺得要是貸款、頭期都是你扛，你女友沒有資格一直抱怨你。看她的言論還蠻公主的，有得住就已經很好了，還嫌棄。房仲的話術很好笑，不是流行小房，而是大房太貴買不起」、「30坪也不小了，你女友應該是哪家大戶的千金吧，反正房子在手中就是資產，慢慢繳吧」、「要再大一點可能就是跟長輩住，那樣更像坐牢」。

有網友則認為空間真的很小，「可以理解這種環境讓人不考慮生，但我不能認同她的行為，如果她沒能力或沒意願自己買更大的，而且又不願意接受目前的生活品質，她就不應該選你又來嫌棄你」、「室內30有夠小，兩個人住還好，生一兩個小孩就會很擠了」。