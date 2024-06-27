檢討新青安 跨部會聯手抓漏

「新青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）」推出後推升房市交易需求，卻屢爆出人頭、轉租亂象，行政院召集相關部會討論後，財政部經過跨部會盤點，今天在行政院會報告防弊與優化措施；內政部也將配合對同時申請租金補貼和新青安戶交叉勾稽，盼跨部會抓漏，遏止炒房。

新青安貸款政策由財政部主導，內政部住宅基金出資，粗估三年補貼約四十九億元；針對政策遭批評淪為有心人炒房工具，行政院長卓榮泰周一親自主持新青安檢討會議，要求財政部進一步盤點相關措施，跨部會經多場會議討論，並於今天行政院會報告推動成效及優化措施。

據了解，財政部除了講述政策確有成效，強調購屋族有七成以上屬於四十歲以下族群，有效減輕青年購屋負擔，針對當前出現哪些問題，也會說明優化措施；內政部也將配合對同時申請租金補貼和新青安戶交叉勾稽，盼跨部會抓漏，遏止炒房。

據了解，財政部在優化措施上，鎖定人頭戶和包租公問題的解決，尤其在人頭戶方面，已要求公股行庫未來在客戶的認識你的客戶（ＫＹＣ）上，根據先前銀行公會所提出的炒房投資客人頭戶的態樣，仔細比對，同時也已要求八大行庫將疑似人頭戶或包租公的貸款名單列報給財政部，財政部將優先將相關資料和國稅局的名單進行勾稽。

財政部先前督導公股行庫研商並針對人頭戶、貸後轉租及自住切結書等三項措施盤點精進規畫，除透過資料勾稽查核貸後出租外，並就精進公股銀行辦新青安貸款貸前徵審、貸後管理及稽查獲得共識。