新青安檢討明報告 政院：著重防轉租、人頭與炒作

新青安房貸被指衍生轉租、人頭戶等問題，財政部明天將在行政院會報告「新青安貸款推動成效及優化措施」。政院官員表示，政策精進面向將著重於防轉租、防人頭，以及防炒作。

為協助無自有住宅的家庭購屋，政府推出青年安心成家優惠購屋貸款，最新版本放寬最高貸款額度為新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延長至5年；利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止。

不過，外界近日質疑新青安政策出現轉租、人頭戶等問題，財政部日前已與公股銀開會，盤點青安房貸精進措施，包含未來新貸戶將要簽自住切結書，若違反規定，就終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；舊戶貸後管理方面也要視情節處理。

行政院長卓榮泰24日也主持跨部會會議討論精進方案，財政部預計明天在行政院會正式報告「新青安貸款推動成效及優化措施」。

政院官員表示，新青安政策是為了沒有自有房屋的年輕人或家庭購買房屋，政策目標仍是一致，經討論後，政策精進原則將著重於防轉租、防人頭，以及防炒作，至於細部內容明天將在院會討論拍板後，對外說明。