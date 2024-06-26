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莊翠雲：78%新青安貸款戶購屋房價總額低於1500萬

中央社／ 台北26日電

立委質詢新青安優惠政策房貸遭疑成炒房原因，財政部長莊翠雲今天指出，新青安立意良善，協助年輕人買房；新青安有78%貸款總額低於1500萬元，顯示申貸的不是高價宅、是以自住為主，更有許多案件總價低於1300萬元。

立法院財政委員會今天審查所得稅法部分條文修正草案。莊翠雲列席，並備質詢。國民黨立委林德福質詢，新青安是否會暫緩執行、行政院踩煞車。莊翠雲答覆，各部會盤點相關做法後，行政院會有政策性決定，很快做決定以後，也會對外說明。

莊翠雲重申，對於新青安是否引起轉租、人頭戶的問題，公股銀會強化貸前徵審和貸後追蹤管理，也要求新貸戶必須簽切結書。

民進黨立委郭國文質詢，新青安是投資比較多，還是自住比較多，他問莊翠雲的看法。莊翠雲說，新青安有78%貸款總額低於1500萬元，顯示申貸的不是高價宅、是以自住為主，更有許多案件總價低於1300萬元。

郭國文說，像這樣的數據就很重要，應該提出來讓外界知道。他呼籲，政府應把新青安正常自住的購屋行為凸顯出來，強化新青安政策的正當性，不要讓政策的美意變成烏煙瘴氣，不要因為少數人的投機就被污名化。

不過，郭國文也表示，新青安該檢討的還是要檢討，該怎麼約束就怎麼約束。

央行 新青安房貸

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