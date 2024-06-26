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財長：青安房貸總價1500萬以下占78% 非炒高價房

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財長莊翠雲今赴立院財委會備詢，新青安房貸議題再度成為焦點，立委賴士葆質疑青安最大問題是房子貸後可以轉賣，父母用兒子當人頭買一棟後沒多久賣掉，他並擔心償還期高達40年之下以後恐上演房貸危機，莊翠雲坦言用青安貸款購得房子的確可以賣，這部分財政部後續會做追蹤。

不過，莊翠雲強調，經統計青安房貸所購房子總價多在1,500萬以下，占78%，並非炒高價房，且自住可能性居多。另外，房價上漲因素很多，包括股市熱絡、資金充沛等，新青安絕非單一因素。

至於新青安會否踩煞車，莊翠雲表示，各部會盤點後，行政院會有政策性決定，屆時會再對外說明。

央行

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