金管會堵新青安人頭戶 兩路進擊
新青安房貸點燃房市買氣，引發炒房疑慮。金管會銀行局主秘侯立洋昨（25）日說，目前兩路並進防堵人頭戶，包括一、已將國銀辦理房貸風控、法遵納入金檢重點，二、要求各銀行需在業務端和貸後管理落實防範投資客炒房和人頭戶申貸。
金管會已重申各銀行辦理不動產貸款，需要落實執行5P原則，包括需要去審查借款戶信用、資金用途、還款來源、債權保障外，也要注意風險定價，依照授信準則辦理。
侯立洋說，為瞭解國銀近兩年辦理房貸情況，有將授信風控和法遵情況納入金檢重點。
其次，也要求銀行公會督導建立防範投資客炒房和人頭戶申貸機制，要求銀行在業務端和貸後管理都要落實。
其中包括三大項，一、確認客戶支付能力與工作能力是否相當；二、確認查證收入真實性；三、是否是人頭戶、查證貸後的異常情況等，這也是金檢時查核重點，確認是否有依照各銀行內規辦理。
金管會昨公布5月底國銀房貸餘額攀升，創史上單月最大量，侯立洋說，主因是新青安房貸量飆新高，土建融新建完工轉分戶貸款兩大原因所致。
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