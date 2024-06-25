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資金氾濫、新青安帶頭衝 專家：購屋族已經買漲不買跌

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影

今年房市買氣火熱，新青安也被針對是助攻房價的原因之一，不過，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，市場資金氾濫才是最大關鍵，新青安僅是助攻買氣，現在購屋族已經變成買漲不買跌，每個人都想拚命上車。

根據預售屋實價登錄資料統計，今年前4月預售屋交易件數與總銷金額，與去年同期相比，全台交易件數年增82.1%，總銷金額大增97.8%，預售屋買氣大爆發，件數、總銷雙創歷史新高。

觀察七都交易市況，新竹縣市、台中、高雄交易件數與總銷金額均成長一倍以上，其中，高雄件數年增143.2%、總銷金額年增178.3%最為驚人。

自新青安上路後，房市買氣一路向上，根據永慶民調，53%消費者會因新青安優惠貸款上路而加快購屋決定，顯示這項政策對首購族群而言，具有相當的吸引力。

觀察五大行庫新增房貸，新青安房貸金額占整體房貸比重從2023年8月的19.1%一路攀升，至今年5月占比已達40.6%，是新青安上路以來新高。

此外，根據財政部統計資料顯示，新青安自去年8月上路至今年5月累計撥貸57,980件、撥貸金額達4,281.3億元，排除2月農曆春節季節性因素，撥貸件數與金額幾乎呈現逐月走高態勢。2023年8月撥貸件數與建物買賣移轉棟數占比僅9.8%，占比逐月提升，預估2024年5月占比約23.7%，締造新高紀錄。

房市買氣熱絡，引起市場憂心是否未來將有拋售潮。葉凌棋表示，若國內經濟持續成長，房市保持平穩上漲格局，倒是沒有拋售的必要，除非國內股匯市出現重大變動，市場預期房價會下跌，才有可能出現拋售潮。

展望今年，葉凌棋指出，全球經濟景氣穩定復甦，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈，及新青安促動購屋買氣，積極進場，房市交易熱絡，2024年整體房市「量增」格局確立。

央行 房價 新青安房貸

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