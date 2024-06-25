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通膨預期和新青安推升 5月國銀房貸增逾千億再破紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
通膨預期和新青安推升，5月國銀房貸增逾千億再破紀錄。圖／本報系資料照片
通膨預期和新青安推升，5月國銀房貸增逾千億再破紀錄。圖／本報系資料照片

金管會今日公布，5月國銀房貸業務量餘額來到近10兆3810億元，其中，較4月大增1236億，已創下史上單月房貸增量新高紀錄，由於5月的新青安房貸的新承作量，也創去年8月開辦以來新高紀錄，對5月整體國銀房貸量大增，估計發揮相當大的助攻作用。

在此同時，5月的國銀房貸餘額較去年同月的年增率也高達9.81%，已直追2021年曾破10%年增率的紀錄，2021年7月的年增率為10.06%，這也是快3年，近34個月以來的單月房貸業務量年增率最高紀錄，若和4月相較，1236億的增量，月增率也高達1.2%，在統計紀錄上也非常罕見。

相較於5月房貸爆大量，但金管會所統計的土建築貸款年增率，依然每況愈下，5月的土建融貸款餘額為3兆6747億，年增率再從4月的3.57%降至3.2%，最主要仍和建商買地縮手、加上原物料價格上漲、缺工問題，因此對新推案觀望所致。

根據行庫數據，5月新青安的房貸業務量，約占行庫的新承作房貸業務量4成以上。金管會也引述財部統計指出，今年以來新青安每月新承作業務量，從1至5月依序為503.38億、287.89億、482.37億、521.92億、635.98億。

其中，3月以後明顯業務量增幅更顯著，金融圈人士認為，應和央行在3月升息的效應有關，也使民眾對通膨的預期更濃厚，想買房保值，首購族透過新青安進場買房數量從3月起也更顯著增加。

央行 新青安房貸

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