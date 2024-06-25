5月房貸餘額破紀錄、建商推案信心卻萎縮 央行解密

買盤與建商推案信心兩樣情。新青安加上國人抗通膨預期心理，台股續創新高造出的財富效果，推升房市火熱，央行25日公布5月購置住宅貸款餘額，續破10兆新高、達10兆4,336億元，月增1,242億元創史上單月新增金額最大量，反映5月國人買房力道強勁。央行官員表示，六都買賣移轉棟數仍高，房市交易量往上走，推升餘額持續創新高。

央行統計，至今年5月國內購置住宅貸款餘額達10兆4,336億元，續創歷史新高，央行官員認為，只要房市交易量向上，購置住宅貸款餘額都很容易再創新高，年增率寫9.79％，連兩個月破9％，並創2021年8月以來最大增速，的確反映國內景氣佳、首季經濟成長率破6％，以及台股頻創新高帶動的財富果，與新青安政策帶動的自助買盤。根據央行統計，購置住宅貸款年增率自去年6月一路走高。

根據統計，今年5月六都買賣移轉棟數25.89％，其中六都中，以將迎來台積電（2330）的高雄為最高、達47.35％，台南居次45.65％，台中21.37％名列第三名，後續新北19.81％、台北18.84％、桃園14.82％。

惟建商面對房市未來展望，明顯與買盤兩樣情。有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，５月緩增至3兆2,804億元，月僅小增32.14億元，寫今年月增金額最少，年增率收斂至2.91％，較上月3.31％減少，下探2017年6月以來新低紀錄。

央行官員指出，建商心態的確相對保守，因為，第一，通膨高，成本攀高，鋼筋、水泥漲價，缺工又推升人力成本；第二，目前建商看到房市買賣移轉棟數高，認為主要受到三大因子影響：台灣景氣不錯、出口回穩、台股續創高帶動財富效果，但建商認為，這三大因子是否能再延續三年，很有疑慮。

央行官員解釋，如果建商今年開始蓋房，通常三年後完工，屆時面臨成屋出售，但建商無法把握，景氣佳景是否能延續到三年後，也沒有信心台股到三年後還可以持續創高，此外，推動房市熱度的新青安政策去年8月上路，僅實施三年，預計實施到2026年7月底，政策只剩下約兩年時間，建商無法把握屆時沒有新青安推動，是否能順利銷售。