劉世芳：行政院將與4部會開會 找出新青安政策漏洞

新青安優惠政策房貸被外界指有轉租、人頭戶等疑慮。內政部長劉世芳今天表示，內政部這2天會把整理的資訊報給行政院，行政院將與相關部會開會，找出政策漏洞，出面遏止炒作。

行政院長卓榮泰今天率領行政院相關部會赴立法院進行施政報告並備質詢，針對新青安房貸政策引發炒作房市的質疑，劉世芳會前受訪時做上述表示。

劉世芳表示，新青安房貸政策是為了剛出社會的年輕人及經濟弱勢的人，立意良善，過去也達到階段性的政策效果。

針對外界質疑，她說，內政部這2天會把整理的資訊報給行政院，行政院會找4個部會，包括內政部、金管會、財政部及中央銀行等，共同找出新青安房貸的漏洞在什麼地方。

劉世芳指出，她相信政策的立意是良善的，但有人把它當成房子炒作藉口，這都不是好的方向，政府會出面遏止這樣炒作的現象。

此外，內政部昨天為配合常備兵員額需求及服兵役公平，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件。對於影響人數多寡，劉世芳表示，內政部是配合國防部對於役男未來申請部分做調整，會影響多少人，內政部還在統計中。