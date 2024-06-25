政院檢討新青安 盤點後再議

「新青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）上路後帶動房市剛性需求，卻也引發人頭戶、轉租等亂象，行政院昨天召開新青安全面檢討會議，政院人士表示，昨天會議針對現狀做盤點，相關政策都在盤點討論中，若有相關對策決議，定案後將會適時對外說明。

據了解，昨天的會議由行政院長卓榮泰主持，邀集國發會、財政部、央行、內政部、金管會等相關部會首長出席，財長莊翠雲出席會議參與討論，卓揆也了解目前財政部精進措施。財政部指出，後續還需要討論，確定後會對外說明。

財政部先前針對新青安房貸政策督導公股行庫研商並針對人頭戶、貸後轉租及自住切結書等三項措施予以盤點精進規畫，除透過政府資料勾稽查核貸後出租情事外，並就精進公股銀行辦新青安貸款貸前徵審、貸後管理及稽查三大面向獲得共識。

對於房市熱潮，國泰金控投資長程淑芬昨說，房市上漲主要仍和國人透過股市有更多的財富，有能力買房有關，不宜只歸因新青安；她分析，事實上全球景氣趨緩也一直在延後，通常經濟穩健、股市也漲，這對於房市會有較大的推動力，包括股市漲夠長時間、資本市場有足夠獲利，就會拿去買房，若只推給新青安也不公平，新青安並非影響房市的單一因素。而國泰台大產學合作計畫主持教授徐之強也認為，通膨才是促使國人買房最主要的因素。

彰化銀行董事長凌忠嫄則表示，新青安僅是所有房市中的一小部分，很多人購屋並非「炒房」，尤其對年輕人來說，新青安提供資金取得和寬裕還款時間，不應有太多打壓，對年輕人支持仍是必要的。新青安應該是要落實良善政策本身的目的（指協助年輕人購屋），執行過程中若有造成扭曲，當然需要做一些導正。