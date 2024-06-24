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金融業者：分戶房貸成破口

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

公股金融圈人士透露，由新建案衍生的「整批性分戶房貸」，恐怕會成為「新青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）防杜人頭戶時，最需要防堵的「破口」，目前發現不少知名新建案，透過投資客的「團購」，不但很快完銷，甚至等建案完成之後，還由人頭戶出面辦理房貸，已成為行庫處理新青安人頭戶問題時的一大挑戰。

對於投資客「揪團」找人頭的具體情況，公股人士指出，通常一個投資客會找五至十名，甚至超過十個人頭戶，向建商「團購」，由於一次購買的數量很大，建商還會給百分之五至百分之十不等的「折扣價」；等到房子蓋完，也是由人頭戶向銀行辦理「整批性分戶房貸」，等過了一段時間房子賣掉之後，大家就可以對課完房地合一稅的淨利來「分價差」。

由於這些人頭戶有固定收入、工作，符合新青安借款資格，例如先前在新竹、竹北的多個知名建案，快速完銷都與此有關；投資客找人頭戶相中的房屋總價在一千兩百萬元左右，房型多為兩房一廳、一房一廳，正好在新青安可提供貸款的最高上限額度一千萬元之內。

若建商願意提供百分之五至十的折扣，總價一千兩百萬元等於少了六十萬至一二○萬。大型行庫主管指出，的確有聽聞投資客找人頭戶團購的情況，這些人頭戶大多是親朋好友，至於投資客，則有不少代書、房仲，或是建築業、代銷公司員工的背景。

銀行公會除了提出人頭戶炒房的態樣，也提出廿八項細部的配套措施，要求銀行執行，國銀主管指出，其中在徵信審查的環節，就有針對「整批性分戶房貸」設計的防弊機制，包括要求行員必須審核借戶是否了解不動產買賣契約內容，而且必須比對借戶提供的不動產買賣契約內容，和同建案的其他買賣契約有無異常之處。

除此之外，行庫也將根據銀行公會公布打炒房和人頭戶的規定，對於「跨區申辦、貸後短期新增購屋貸款、貸後繳款延滯」等三類型，列入定期抽檢的高風險態樣，同時也將建立異常房仲、代書、建商的「黑名單」，包括有代書或房仲身份代替多個借戶領取借款資金就會被盯上。

央行

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