6指標 銀行查新青安人頭戶

財政部日前宣布「新青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）三大精進措施，其中針對「貸前徵審」，要求公股行庫須落實銀行公會頒布的「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」，根據這套機制，未來對新青安貸款戶，將從案件來源、地緣關係、購屋交易流程、收入來源、自備款來源、支付能力與工作收入是否相當等六大指標，判斷借款戶是否為人頭戶，這也將牽動到之後貸後管理的重點查核。

此外，針對新青安貸款出現人頭戶、轉租等亂象，破壞政府協助青年購屋美意，行政院今天將召開新青安全面檢討會議。據了解，會議將由院長卓榮泰主持，國發會、內政部、財政部、金管會等部會首長將與會。政院官員指出，為落實居住正義及協助年輕人住房問題，今天會議將針對政策影響及未來發展進行全面檢討，會後也將透過新聞稿向外界說明。

而為配合財政部要求強化新青安的貸前徵審，銀行業者指出，金管會指示銀行公會研提打炒房的相關人頭戶機制，銀行公會在二○二二年七月訂定防範人頭戶及投資客炒房機制，當中提出KYC（認識客戶）的六大指標，以案件來源為例，如果是建商、仲介、代銷、代書來的申貸案，銀行就會特別小心。

此外，在購屋交易的流程上，也會確認借戶是否為建商、代銷，或仲介業者的關係戶（例如股東或是員工）；借戶若有第三人陪同申請或對保，銀行員也須提高警覺。

大型行庫主管指出，銀行公會先前發函全體國銀十五種申貸案件疑似人頭戶的可疑態樣，有些和企業戶有關，但有些對新青安查人頭戶仍派得上用場，主要可依擔保品、保證人、借款戶呈現的樣態歸類為三大類。首先，擔保品方面，若新建案銷售多年銷售率低，卻突然有多筆建案成交來辦理貸款；若是中古屋，借戶的房屋標的短期內多次轉手，或買賣價格偏離行情，也會被調查；另外則是貸款戶購買的不動產，與其戶籍地或工作地沒有明顯地緣關係。

其次，保證人方面，單一個人擔任多筆房貸保證人。最後，借戶方面，若提供的戶籍地、電話或電郵等通訊方式與其他借戶相同，或借款戶的頭期款資金來自第三人但無法佐證與對方的關係，或借款戶的戶頭突然有大筆資金，和其本來的薪資所得並不對稱，或借款戶報稅所得偏低而且其報稅所得，並沒有其聲稱的任職公司的所得來源。此外，銀行也會檢視，若有建商開立支票退給借戶款項的異常情況，就有「假買賣合約」的嫌疑。