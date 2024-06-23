人頭戶介入新青安 整批性分戶房貸恐成最大破口

據公股金融圈人士透露，由新建案所衍生的「整批性分戶房貸」，恐怕會成為新青安在打人頭戶時，最需要防堵的「破口」，目前已發現有不少知名新建案，透過投資客的「團購」，不但很快完銷，甚至等建案完成之後，還由人頭戶出面辦理房貸，已成為行庫在處理新青安人頭戶問題時的一大挑戰。

對於投資客「揪團」找人頭的具體情況，該公股人士指出，通常一個投資客會找5至10位，甚至超過10個人頭戶，向建商「團購」，由於一次購買的數量很大，因此建商還會給5%至10%不等的「折扣價」；而等到房子蓋完之後，也是由這些人頭戶出面向銀行辦理「整批性分戶房貸」，等過了一段時間，房子賣掉之後，大家就可以對課完房地合一稅的淨利來「分價差」。

由於這些人頭戶都是有固定收入、工作，符合青安借款資格，例如先前在新竹、竹北的多個知名建案，快速完銷都與此有關；投資客找人頭戶所相中的房屋總價，都在1200萬元左右，房型多為二房一廳、一房一廳，正好在新青安可提供貸款的最高上限額度1000萬元之內。

倘若建商願意給到5%至10%的折扣，那麼1200萬元的總價，等於少了60萬至120萬，對此大型行庫主管指出，的確有聽聞這種投資客找人頭戶一起團購的情況，這些人頭戶大多數彼此是親朋好友關係，至於投資客，有不少本身是代書、房仲，或是建築業、代銷公司員工的背景。

銀行公會先前除了提出人頭戶炒房的態樣之外，也提出了總共28項細部的配套措施，要求銀行執行，對此國銀主管指出，其中在徵信審查的環節，就有特別針對「整批性分戶房貸」所設計的防弊機制，包括要求行員必須審核借戶是否了解不動產買賣契約內容，而且還必須比對借戶其所提供的不動產買賣契約內容，和同建案的其他買賣契約有無異常之處。

除此之外，公股銀行也將根據銀行公會所發出打炒房和人頭戶的規定，對於「跨區申辦、貸後短期新增購屋貸款、貸後繳款延滯」這三大類型，列入將定期抽檢的高風險態樣，同時也將建立異常房仲、代書、建商的「黑名單」，包括有代書或房仲身份代替多個借戶領取借款資金就會被盯上，另外第三人若在一定期間內用現金臨櫃存入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息也會被懷疑。