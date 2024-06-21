5月新承作房貸衝1162億創新高 新青安房貸占比逾4成

房市熱度不減，在交屋潮等因素帶動下，中央銀行今天公布5月五大銀行新承做房貸金額衝上新台幣1162.35億元，創下歷史新高；5月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比例達40.64%，也創下2016年7月以來新高。

中央銀行今天公布5月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.187%，較4月的2.155%上升0.032個百分點，除了消費性貸款利率下降外，其餘資本支出貸款、週轉金貸款利率都較4月上升所致。

有關新承做房貸金額表現，5月新承做房貸金額達1162.35億元，創下歷史新高，月增達到206.69億元，房貸利率則升到2.187%，月增0.011個百分點，續寫逾15年新高。此外，5月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比例達40.64%，也創下2016年7月以來新高。

央行經研處副處長曹體仁表示，新承作房貸金額攀升，包括房價偏高，以及六都5月買賣移轉棟數月增率達17.46%、年增率達25.89%，價、量因素都有反映。

曹體仁分析，量的增加背後有3大因素，首先是5月工作天數比4月多一點，新承作的量有所上升；其次則是陸續有新屋交屋潮。

第3，房市交易熱度持續，背後除了反映台灣出口表現好，企業陸續設廠投資，帶動週邊購屋需求，台股多頭也發揮財富效果，新青安政策也激勵民眾自住購屋需求。根據統計，4月國銀房貸餘額自用占比達88.86%。

媒體關注央行6月理監事會議調升存款準備率1碼，也針對特定地區第2戶房貸上限由7成下降到6成，後續會如何影響新承作房貸金額與利率。

曹體仁分析，央行3月的升息效應，行庫基本上已經在4月反映在房貸利率上，6月調升存款準備率的目的是抑制流通在外的貨幣數量，信用管制措施則是希望房貸成長速度不要過快，但後續如何影響房貸利率，還要持續觀察。