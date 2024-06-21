快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

5月新承作房貸衝1162億創新高 新青安房貸占比逾4成

中央社／ 台北21日電

房市熱度不減，在交屋潮等因素帶動下，中央銀行今天公布5月五大銀行新承做房貸金額衝上新台幣1162.35億元，創下歷史新高；5月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比例達40.64%，也創下2016年7月以來新高。

中央銀行今天公布5月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.187%，較4月的2.155%上升0.032個百分點，除了消費性貸款利率下降外，其餘資本支出貸款、週轉金貸款利率都較4月上升所致。

有關新承做房貸金額表現，5月新承做房貸金額達1162.35億元，創下歷史新高，月增達到206.69億元，房貸利率則升到2.187%，月增0.011個百分點，續寫逾15年新高。此外，5月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比例達40.64%，也創下2016年7月以來新高。

央行經研處副處長曹體仁表示，新承作房貸金額攀升，包括房價偏高，以及六都5月買賣移轉棟數月增率達17.46%、年增率達25.89%，價、量因素都有反映。

曹體仁分析，量的增加背後有3大因素，首先是5月工作天數比4月多一點，新承作的量有所上升；其次則是陸續有新屋交屋潮。

第3，房市交易熱度持續，背後除了反映台灣出口表現好，企業陸續設廠投資，帶動週邊購屋需求，台股多頭也發揮財富效果，新青安政策也激勵民眾自住購屋需求。根據統計，4月國銀房貸餘額自用占比達88.86%。

媒體關注央行6月理監事會議調升存款準備率1碼，也針對特定地區第2戶房貸上限由7成下降到6成，後續會如何影響新承作房貸金額與利率。

曹體仁分析，央行3月的升息效應，行庫基本上已經在4月反映在房貸利率上，6月調升存款準備率的目的是抑制流通在外的貨幣數量，信用管制措施則是希望房貸成長速度不要過快，但後續如何影響房貸利率，還要持續觀察。

央行

延伸閱讀

新青安怎麼貸最有利 一張還款試算表告訴你

貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了

全體證券商5月稅後淨利83.25億元 累計稅後淨利416.3億元

歐洲電動車銷售倒退嚕 5月掛牌數減逾一成

相關新聞

新青安怎麼貸最有利 一張還款試算表告訴你

新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，不過據信義房屋統計試算，若千萬元房貸、五年寬限期下，不同年期的房貸...

新青安點火、中市小坪數房價更高 台中議員：換屋族絕望

台中人口大量移入、「新青安」雙重點火下，現今精華區新案每坪單價接近新北的板橋三重。台中市議員陳文政表示，新青安貿然推動結...

新青安貸40年真划算？借1000萬利息高達550萬

新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，尤其5年寬限期與40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，不過，房...

轟打房打假球 賴士葆揭：新青安掀多樣態人頭戶潮

2024總統大選選舉期間，政府出台「新青安方案」，欲助年輕人買房。國民黨立委賴士葆今（20）日揭露新青安方案促多樣態的人...

央行打房政策輕輕放下 八大指標百億案下半年上膛

央行推出溫和打房政策，下半年指標大案安心上場；據住展雜誌統計，今年下半年北台灣眾多指標大案擬登場，其中推估超過百億元案量...

新青安舊貸戶簽切結…惹議 相關結論明報財部、內政部

財政部號令八大公股行庫全面檢討新青安房貸，昨（17）日召開會前會，針對新貸戶未來必須簽署詳盡嚴格的切結書，已逐步凝聚共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。