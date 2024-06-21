新青安怎麼貸最有利 一張還款試算表告訴你
新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，不過據信義房屋統計試算，若千萬元房貸、五年寬限期下，不同年期的房貸方案，利息補貼期間每月房貸利息都是1萬4,792元。
但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出， 20年期過了寬限期，每月還款要6.56萬元，不過因為本金償還的多，20年利息約280萬元，30年期寬限期後每月房貸4.37萬元，30年利息411萬元。
而40年期、寬限期後，每月房貸3.46萬元，比20年期每月少繳3.1萬，不過40年期房貸利息就多達550萬元，比20年期將近多了一倍。
曾敬德指出，新青安五年寬限期與40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算40年期的新青安房貸一千萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元。
曾敬德表示，現在購屋人觀念已經跟長輩不一樣，長輩當年房貸利率可能7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法。
曾敬德強調，不過現在房貸利率2%多，房貸利息比房租划算，且現在投資理財工具眾多，有些存債套利，有些投資ETF與股市，觀念從早點還變成晚點還，甚至把房貸利息當房租，房貸本金越晚還越好的觀念。
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