嚴查新青安 行庫3招揪人頭戶

外界質疑新青安帶動首購族加入購屋戰場而使房價飆漲，財政部督導的八大行庫昨天開會研商，針對人頭戶、貸後轉租等亂象，從貸前徵審、貸後管理及稽查三大面向達成共識，其中明訂新貸戶要簽切結書，舊戶雖不用再簽切結書，但若行庫在貸後管理發現違約情事，將採取懲罰性措施。

行庫三大共識包括，一、貸前徵審：撥貸前覈實查核，審視是否屬投資客及人頭戶申貸可能行為模式與態樣，落實銀行公會函頒「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」相關規定。

二、強化貸後管理及稽查：措施包括但不限於檢視建物謄本是否有所有權不得移轉之預告登記，或設定次順位抵押權予第三人等謄本查核、不動產購價回查暨貸後繳款查證機制等。

三、新貸戶將徵提自住切結書：明訂若違反規定將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重核貸款條件。至舊戶貸後管理，則依個案情形，依規酌情處理。

昨日會議由土銀總經理何英明主持，出席層級為各行庫的總經理或副總。行庫在會中達成共識，未來在人頭戶的查核上，連同「代辦」過來的案子，例如代書、仲介都會提高警覺，此外，若發現同一人繳三筆以上房貸，也會被認為有「人頭」嫌疑。