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40年房貸太香 學者：思考退場機制

聯合報／ 記者何醒邦林海／台北報導

為抑制房市狂潮，中央銀行祭出第六波選擇性信用管制，財政部也號令行庫針對新青安研商補救之道。新青安的相關優惠若縮水，房市就會消風嗎？專家認為，這只是「補破網」，不足以讓房市降溫。

「四十年期房貸實在太香了，頂多只會流失一成買盤。」馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，今年房市需求面強勁，假如需求不變下而新青安補貼縮水或嚴查人頭戶，成屋市場的吸引力會下滑，但下滑幅度不會太大，無法使用人頭戶申辦新青安的投資客將撤出成屋市場，比較大的可能是會轉進預售屋市場，「新青安改得愈嚴格，對預售屋市場反而愈有利，資金不死只是轉移陣地」。

何世昌認為，要避免民眾恐慌搶房，新政府須思考房源閉鎖缺貨問題，像禁止預售屋轉售，確實杜絕炒房客短進短出，但真心想買的自住客，今後就只能跟建商買，反讓預售屋更好賣。

編製多項官方房價指數的屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲說，新青安這種補貼政策的額度只會愈補愈多，就像興奮劑一樣，上癮就難以戒斷，但最終會補到民眾「買得起房、卻養不起房」局面；該還的總是要還的，現在先把未來需求用光，到時若出了問題，政府還不是要出來救市，政府該思考新青安退場機制，也不要再加碼。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，新青安首先要調整的地方是限定資格，要有排富及年齡限制。二是限制總價，例如買五千萬房子，其中一千萬使用新青安，剩下四千萬是提供公股行庫專案貸款的業績嗎？應該訂一個上限，例如一千五百萬的房子內可使用。三是要切結、要有罰則，至少在寬限期內，房子要自用，不能出租。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，公股行庫放大絕以免新青安落人口實就是補破網，實際上交由第一線查核勾稽必增加困擾，真心要規避恐怕也難以查核，還可能把租屋市場逼入黑市。

央行

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