寬限期達5年 青年：比房租還便宜

「大家用得很開心，客人都後悔太晚買房。有些去年一開始就用新青安的人，現在早已爆賺一波。」北市某大品牌的第一線房仲人員這麼說。

財政部去年八月祭出為期三年的「新青年安心成家購屋優惠貸款」方案，不僅房貸利率優惠，貸款額度從八百萬元增加到一千萬元，還款期限更從三十年延長到四十年，寬限期（付息不還本的期間）從三年變五年。無年齡限制、也不排富，年滿十八歲且本人、配偶及未成年子女均無自有住宅就可申辦，讓業界驚呼是史上最優惠的「無差別式貸款方案」，助長房市的一大利器。

「利息低、寬限期長，還款可以達四十年，為何不用？」原本在信義區租房子的林姓青年說，每月房租兩萬三千元，他在塔悠路買了間總價一○八○萬元的小套房，使用新青安在寬限期內每月只要付一點二萬元，「比房租還便宜！這五年就當存錢，之後大不了賣掉，不用白不用，以前年輕人哪有辦法這樣？ 」、「多頭市場下，房價一年漲個百分之五就好，五年就至少兩成了。」

不只林先生案例，房仲觀察許多年輕人就是衝動、享受當下，房仲為了業績也無所不用其極「助攻」：「五年後房貸本金繳不出來，再找銀行轉貸就好啦！」、「不然你就撐到六年後獲利，還可以享受房地合一稅四百萬元免稅額優惠」。

高力國際董事黃舒衛說，年輕人信用擴張、提前消費只是初階，進階版的就成為炒房族；利息低、寬限期長達五年，政府還帶頭做四十年房貸，怎讓人不心動？「寬限期二年很多人應還不敢賭，五年就有很多人敢賭一把。」

問題是五年一過，就有很多人丟房出來，且房貸超過月薪五成以上者比比皆是，「誰來接手？大家都想割韭菜，沒想過自己就是韭菜。」黃舒衛指出，新青安最長寬限期是五年，所以最快在二○二八年，可能出現多殺多局面。