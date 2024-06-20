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新聞眼／新青安 鼓勵自住變鼓勵投機

聯合報／ 記者應翠梅
高房價壓力下，新青安政策房貸大受購屋族青睞，每三筆房貸就有一戶使用新青安。 （聯合報系資料庫）
高房價壓力下，新青安政策房貸大受購屋族青睞，每三筆房貸就有一戶使用新青安。 （聯合報系資料庫）

回過頭去看，政府其實祭出過好幾波打炒房措施，但是為何房價一去不回頭？這波更有許多第一次買房的「小白」勇敢進場，某種程度的確已達到去年總統大選前推出新青安的目的，只是從鼓勵自住變成鼓勵投機，這是賴政府想要的嗎？

國發會在二○二○年十二月推出健全房市方案，重點是針對預售屋紅單炒作、個人藉公司、分割房屋避稅等現象，強化交易行為管理，並強化社會住宅及租金補貼，確保房地產市場健全發展，資源合理配置。

同一年，中央銀行也從二○二○年十二月起，陸續針對房市採取六波選擇性信用管制，不外乎限制特定區域的第二或第三戶房貸成數，目的是鎖定有錢買第二棟以上房子的人限制其資金動能。

內政部則是在去年修正「 平均地權條例」，主要重點是：限制預售屋、新成屋換約或轉售；限制私法人購屋，並重罰炒作行為。更早以前，在二○一六、二○二一年，財政部分別祭出「房地合一」一點○及二點○版，要讓短線進出房市的投機客付出重稅的代價，以阻斷房市炒作風氣。

這一波波看似熱鬧的打炒房措施，政府無非是想據此證明對向來高居民怨之首的高房價有所回應，但為何房市不僅未冷卻，反而再現狂潮？甚至把一些年輕人拉進來加入炒作行列，豈不諷刺？難怪外界會認為，這些打炒房的動作都是在打假球，只是做做表面工夫。

拉長時間來看，除了二○○三年遇到百年大疫ＳＡＲＳ而房市急凍，其餘期間房價大趨勢是沒跌的，這波更在許多條件配合下，意外造就房市榮景。這些因素包括：低利率環境、通膨壓力上漲，且明年碳稅開徵恐導致綠色通膨，再加上股市飆漲的財富效果，此時新青安寬鬆授信條件助陣，都讓小白覺得「此時不買更待何時」？

執政者去年推出新青安，目的當然是為了選票，如果真能讓年輕人買得起房也好，怕的是反而是鼓勵年輕人去買了他買不起的房，買了房之後才是夢魘的開始。或是有些人因嚐到甜頭，直接升級變成炒房的投機客，更不是政府樂見的吧。

面對房市盤根錯節的問題，政府各部會不能再各行其是，必須要有系統性思維，包括：一、高房價是相對於低薪的比較結果，民眾買得起房，就不會認為房價高。台灣長期的低薪問題必須獲得解決，這點須調整產業結構。

其次，房產價格牽涉到銀行擔保品乃至金融安定，也涉及企業周轉，政府不想造成房市崩盤，就不能放任房市暴起暴落。房市健康發展就是隨經濟穩定及溫和成長。

短期來看、新青安之所以惹議，就是恐招致沒能力的人進來買房，一旦付不起房貸造成個人信用破產、銀行呆帳，將危及社會及金融安定。讓新青安回歸協助「自住」本質，而非助長炒作，是當務之急。

央行

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