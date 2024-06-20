公教築巢優貸 年近千億

青安貸款成為眾矢之的，據了解，另一政策性房貸「公教築巢」本期到今年底止，9月將進行招標作業。據統計，去年公教築巢優利總貸款金額為937億元，創開辦以來次高，即一年又貢獻近千億元的房貸量。且若青安補貼2026年到期後不延續，公教築巢將是市場最優利的房貸。

本期2022年至2024年公教築巢貸款承作銀行有兩家，分別為民營中信銀與臺銀，據了解由於當時投標同為最優條件，因此兩家一同取得承作銀行資格，一期三年至今年底屆滿。

此貸款不限首次購屋，凡符合申貸資格及條件者皆可申請，目前利率為2.185％。2022年的撥款金額為941億元，創下開辦以來最高紀錄。銀行主要著眼於授信品質較優，而且可以有名單推動財富管理或個金等業務。