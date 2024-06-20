新青安精進機制 財政部召集八大公股行庫達成三共識

財政部昨（19）日針對八大公股行庫辦理新青安房貸檢討精進機制，宣布已達成貸前徵審防範人頭戶、貸後管理及稽查貸後轉租、以及新戶簽切結書等三項共識，並釐清舊貸戶無追溯既往補簽切結書，但貸後管理無分新舊，若查有不符新青安資格條件，舊貸戶沒簽切結書也一樣中止適用新青安各項優惠條件，由各行庫視個案處置。

另外，財政部日前已經公開表示，會以賦稅資料與行庫新青安貸戶資料相互勾稽，以避免貸後轉租、濫用新青安，相關作業財政部已在積極進行，預期近期內就會展開，同時也將提出目前新青安可能的人頭戶、貸後轉租等不當行為的案例統計。據指出，對於大多數合規定的原本房貸戶一定不會有影響，只會針對違規事實明確的，打擊面不會太大。

新青安防人頭三大共識

財政部責成土地銀行召集八大公股行庫討論強化新青安管理措施避免遭濫用，周一先召開會前會，昨天由各行庫總經理或副總經理層級共同會商，財政部並派員參與，會中做成三項決議，並由土銀統一定稿公版自住切結書內容後，提報財政部，由財政部統一發布消息，並將提下周行政院會審核。

財政部指出，昨天會議三大共識包括清查人頭戶、強化勾稽是否有出租、以及新戶須簽切結書。貸前徵審方面將以銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」相關規定落實審核；貸後管理及稽查精進措施則包括檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記，或設定次順位抵押權予第三人等謄本查核、不動產購價回查暨貸後繳款查證機制等。

新貸戶並將徵提自住切結書，明訂若違反規定將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

但舊貸戶則不必追溯補簽切結書，但行庫貸後管理若發現不符新青安條款，則依個案，依規酌情處理。