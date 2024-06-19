財政部：青安新貸戶將簽自住切結書 違規追回利息補貼

外界近期高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款」（青安貸款）管理機制，財政部督導公股銀行19日開會研商並針對人頭戶、貸後轉租及自住切結書等三項措施予以盤點精進規劃。

財政部進一步說明，今日會議除討論公股銀行與相關部會共同合作，透過政府資料勾稽查核貸後出租情事外，並就精進公股銀行辦理青安貸款之貸前徵審、貸後管理及稽查三大面向，獲致共識：一、有關貸前徵審方面，於撥貸前覈實查核，審視是否屬投資客及人頭戶申貸可能行為模式與態樣，徹底落實中華民國銀行商業同業公會全國聯合會函頒「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」相關規定。

二、就強化貸後管理及稽查方面，精進措施包括但不限於檢視建物謄本是否有所有權不得移轉之預告登記，或設定次順位抵押權予第三人等謄本查核、不動產購價回查暨貸後繳款查證機制等。

三、對於新貸戶將徵提自住切結書，明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重新核定貸款條件。至舊戶之貸後管理，則依個案情形，依規酌情處理。

財政部表示，以上管理機制並不會影響購屋自住未轉租之借款人權益，並強調青安貸款旨在協助無自有住宅家庭購屋，將持續督導公股銀行落實徵授信審核、貸後管理及加強稽查，以確實符合青安貸款之政策目的。