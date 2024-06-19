防堵新青安遭濫用 新戶確定須簽切結書

為防新青安房貸遭濫用，財政部督導土地銀行與公股銀討論強化新青安管理措施，19日舉行第二場會議，國庫署官員出席。據了解，會議中結論有三大共識，包括強化清查人頭戶、強化勾稽是否有出租、以及新戶須簽切結書，明訂若違反規定，將追回補貼利息等條款、舊戶則不用簽切結書；至於切結書內容會由土銀最後統一定稿。

另據了解，土銀等公股銀已提交新青安相關資料給財政部，針對人頭戶及轉租等高風險樣態進行分析當中，待相關統計數據及違規案例一有結果，財政部就會正式對外說明究竟新青安是否為炒房元凶以及後續政策檢討作為。據指出，對於絕大多數合規定的原本房貸戶一定不會有影響，只會針對違規事實明確的，打擊面不會太大。

公股銀主管強調，既然青安原本規定有不足之處，公股銀一定遵守政策，強調現在就已經在做的是更嚴謹的檢視放款檢核表，對借戶事前評估是否自住、負債比、資金流向及所得來源等嚴加審核。