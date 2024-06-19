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獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會官員表示，新青安是政府協助年輕人購屋的政策美意，重點仍要看銀行是否有落實授信5P原則來執行。圖/本報資料照片
金管會官員表示，新青安是政府協助年輕人購屋的政策美意，重點仍要看銀行是否有落實授信5P原則來執行。圖/本報資料照片

土地銀行今日上午由總經理何英明出面召集八大行庫開會，會中初步釐清外界矚目的焦點，確定未來申辦新青安的新貸戶，必須簽下切結書，切結書版本內容八大行庫將共同採用「公版」。在舊貸戶部分，為了避免叫舊戶回來簽切結書，基於雙方房貸合約先前已簽定，怕有適法性的問題，舊戶不用再簽切結書。

但各行庫將依據先前貸款合約時，房貸戶所簽具的同意聲明書，若行庫在貸後管理時發現舊貸戶違約轉租，或發現為人頭戶，則將採取其他懲罰性措施，包括貸款金額減少，甚至是合約提前到期，將看先前的聲明書內容，雙方如何約定。

據悉，在今日討論中，不少行庫已有共識，未來在人頭戶的查核上，連同「代辦」過來的案子，例如代書、仲介等，都會提高警覺。此外，倘若發現同一人繳三筆以上的房貸，也會被認為有「人頭」嫌疑，行庫也在會中表達，倘若是用現金，不論是臨櫃繳房貸，或是房客及房東之間用現金，而非用借款方式來交付租金，這些都會成為無法勾稽到的死角，行庫只能盡力而為，尤其是房客若不申報租金補貼、沒有把租金支出報稅，國稅局一樣無法勾稽到。

據指出，現在對舊戶的「溯及既往」，主要是指仍會進行相關的貸後管理，有違約的話一樣會處理，但是不會要求舊戶回來簽切結書。

據悉，今日各大行庫討論之後的新青安的切結書內容，大致如周一的版本，只是小幅度針對文字作調整，五大重點如下，而且，還要填妥地址，還有新青安借款金額：

一、擔保品只能供「自住」使用，其中，切結書放寬「自住」的範圍，除了本人之外，也可以包括配偶、父母及未成年子女，並且明訂不可以拿去作出租、投資或借名登記等其他使用。

二、借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行，可以來審查貸款資金來源及保品用途的權利，而且可接受貸後管理的調查，倘若違反上述切結書的切結內容，借款人必須接受銀行終止利息補貼，在切結書內容中，也特別明訂了利息的歸還，將從違反或移轉事實發生日起開始起算政府和銀行所撥補的利息，也就是把政府及銀行撥出的合計2碼利息，按違規時間來計算收回。

三、借款人必須同意，一旦違規，將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期，成數，甚至可能提前到期，例如，寬限期從5年縮為2年或3年，借款年限由40年縮至20或30年，成數亦可能從8成下降。

四、借款人必須同意，銀行可將借款人的資料，包括本人或擔保物提供人的個人或擔保品資料，讓銀行基於掌握包括貸款業務、資金來源、擔保品用途等資料等資料而調查，並將這些資料提供給內政部及財政部，也就是要將借款人的資料與內政部、財政部國稅局的資料進行勾稽。

五、該切結書的內容，將成為貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分。

央行

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