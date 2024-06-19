卓榮泰：新青安下周全面檢討

去年八月上路的新青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）被抨擊為助漲房價上漲因素，行政院長卓榮泰昨天表示，新青安政策立意良善，但近期確實收到很多反饋，下周會正式召開會議，針對外界質疑、執行過程、執行至今的影響以及未來發展，做全面性的檢討。

財政部責成土地銀行於周一邀集八大公股行庫開會，討論如何強化新青安的管理措施，今天舉行第二場會議，針對相關措施凝聚共識。

行政院長卓榮泰昨率領部會首長繼續到立法院接受施政總質詢，國民黨立委廖偉翔質詢時提到近期新青安房貸政策遭質疑助長炒房。卓榮泰說，新青安幫助年輕人以較低的利率購屋，滿足居住正義的問題，不過執行下來，外界有很多聲音，政府都聽到了，自己也詢問了很多部會，預計下周召開會議，進行全面檢討。他表示，房價的漲跌絕不是單一因素，政府會善用政策工具，對市場進行全面檢查。

金管會銀行局副局長童政彰昨天受訪指出，新青安仍是政府支持青年住者有其屋的良善美意，重點在於銀行在受理申請時，仍要回歸到授信５Ｐ原則，包括是否確實審核借戶財資力條件、檢視申貸用途是否符合規定，另外擔保品鑑估也要符合銀行內規條件，必須回歸到銀行授信風險的評估。

童政彰說，對於國銀不動產放款業務的承作，包括央行近期採取第六波選擇性信用管制，調降七大都會區的購屋貸款上限為六成等新制，都將列為金檢及金管會在日常監理關注事項。至於金管會是否會調查國銀房貸集中度，金管會指出，房貸和土建融不同，後者和建築業景氣有關，前者是貸款給民眾，重點在於購屋目的是否滿足民眾自住需求，不能用到別處，助長價格波動，因此重點在於個案的查核。

銀行局統計顯示，國銀不動產放款今年四月底占比百分之卅四點九二，三月底為百分之卅四點九三，去年四月為百分之卅四點八三。童政彰表示，近五年占比都在百分之卅三至百分之卅六之間，並無異常變化。

對於近五年來的國銀不動產放款占總放款量比重，銀行局統計，從民國一○八年至一一二年底的不動產放款占比，依序為百分之卅三點○二、卅四點三五、卅五點四一、卅四點九、卅五點三八，其中最高點百分之卅五點四一落在一一○年十二月底，之後央行即採取健全房市管理政策。