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擴大追查新青安舊戶違規 專家：緩解市場供給

聯合報／ 記者朱曼寧／台北報導

針對公股行庫研議要求新青安新貸戶要簽切結書，並將追查舊戶是否違反規定，專家指出，若擴大追查且確實實施，應該可查獲不少非自用戶，或許可讓部分槓桿開到最大的投資客釋出些許物件，緩解市場供給問題。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，新青安主要適用於低價小宅，對於部分資產族群來說，可能不見得會出租，僅是閒置空屋，等待房價上漲賺取轉手獲利，這要如何認定是非自用住宅，也是一個狀況。

陳炳辰認為，目前房市熱況很大一部分的原因是來自預售案、市場資金多，新青安並不適用，僅為連帶的信心刺激效果，而市場上的確有很多的民眾是自住需求申辦新青安。這次擬追查非自用戶，對投機使用新青安的地下房東來說影響較大，可能會造成未來持有成本增加，但要藉此達到大幅度降溫房市，得要有一定量體。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年八月推出新青安方案後，市場上首購、年輕族群買盤創造房市牛市，帶起自疫情以來的新一波多頭，但房市火熱也刺激投資、置產族群出籠，尤其新北以南縣市紛紛出現排隊買房等現象，引起輿論抨擊，才有「新青安切結書」的出現。

賴志昶指出，新青安切結書一旦溯及既往，尤其針對非自住的買方，將要求投資者回溯利息等措施，或將打擊目前房市投資風氣，並搭配央行日前釋出「二戶限貸令二點○」之下，應會迫使投資者釋出部分物件，可望稍稍紓解目前市場供不應求的情形，但整體對房市是否影響，仍待未來政府對查緝動作是否確實。

央行

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