強化新青安管理 行庫將查舊戶

土地銀行等八大公股行庫昨天召開如何強化新青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）管理，與會人士透露，未來除了新青安的新戶要簽切結書，行庫也會追查舊戶即使未簽切結書，只要查到有人頭戶、轉租等不合規情況，也必須歸還政府及行庫的補貼利息，並且減少寬限期、縮小借款期限至廿或卅年。

近來新青安被質疑成為政府打炒房的破口，負責督導公股行庫的財政部除了責成土銀昨天邀集行庫舉行工作小組會議，討論新青安如何防弊，財政部長莊翠雲昨天也召集公股金控、銀行的董事長、總經理業務會報，會中除了由金管會駐會檢察官李秉錡進行金融阻詐的專題演講，財政部也明確提示行庫董總對新青安必須落實貸前、貸後雙向加強管理。

至於昨天的工作小組會議由土銀總經理何英明出面，邀公股行庫討論新青安的人頭戶、轉租防弊機制，以及新青安的切結書內容如何訂定等議題。據轉述，除了未來新戶要簽切結書，財部也要求行庫追查去年八月新青安上路以來承作的貸款戶，即使未簽切結書，行庫也要加強貸後管理，只要查到不合規情況，貸款戶也必須歸還所有的補貼利息，並且減少寬限期、縮短借款期限。財政部明天也會出面召集八大行庫總經理開會，針對相關管理措施拍板定案，確定後將由財政部對外說明。

至於行庫所擬的公版新青安切結書內容也在昨天的工作小組會議曝光，主要涵蓋五大重點。第一，擔保品只能供「自住」使用，但切結書放寬自住的範圍，除了本人，也包括配偶、父母及未成年子女，但明訂不可出租、投資或借名登記等其他使用。

第二，借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行，可以審查貸款資金來源及擔保品用途的權利，並可接受貸後管理的調查，若違反切結內容，借款人必須接受銀行終止利息補貼。第三，借款人必須同意，一旦違規將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期，成數，甚至可能提前到期。

第四，借款人必須同意，銀行可將借款人的資料，包括本人或擔保物提供人的個人或擔保品資料，讓銀行基於掌握貸款業務、資金來源、擔保品用途等資料而調查，並將相關資料提供內政部、財政部。第五，切結書的內容將成為貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分，來彰顯其效力。

據指出，切結書的相關細節將在明天的會議作最後確認。