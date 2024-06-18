公股銀：新青安貸後管理 兩招有效

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

近來新青安房貸成打炒房焦點，多家公股行庫高層主管指出，針對新青安的貸後管理，最有效率的做法，一是財政部提供賦稅資料與行庫資料勾稽找出貸後轉租者；二是行庫自系統中抓出還款帳戶非本人或家人的可疑人頭戶，如果是靠行庫自己增加人力實地查核，不僅加重行庫成本負擔，人力不足下恐怕效果也有限。

公股行庫高層主管並表示，法律的精神是「不溯及既往是原則，溯及既往是例外」，以現況來看，即使部分公股行庫有要求包括新青安在內的所有房貸戶簽切結書，自證買房是為自住還是為投資，但切結書的條文未必能支持行庫在貸戶沒有違約下啟動調查「擾民」。

而未來的公版切結書可以補強此點，但舊貸戶依照房貸契約，並沒有回來銀行簽署新切結書的義務，除非政府明確命令，銀行才可能去要求舊貸戶配合，所以簽切結書溯及既往與否，要看政策。

也有公股行庫高層主管指出，如果有個案已經鬧出社會事件，比方被發現以搭配新青安房貸買高價宅、當人頭戶等，那自然屬於可溯及既往的例外情事，倘若個案最終仍符合新青安房貸資格並續借，行庫就可趁機要求其補簽新的公版切結書。

央行

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