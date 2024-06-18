新青安舊貸戶簽切結…惹議 相關結論明報財部、內政部

財政部號令八大公股行庫全面檢討新青安房貸，昨（17）日召開會前會，針對新貸戶未來必須簽署詳盡嚴格的切結書，已逐步凝聚共識，但對舊貸戶能否「溯及既往」簽切結書，行庫間熱烈討論，由於當中存在適法性引爭議，須再商議。

財政部表示，強化與落實新青安貸後管理，以抓出濫用新青安的害群之馬，貸後管理原本就一直在執行，沒有溯及既往的問題。

據了解，行庫較有共識的方案是新案簽切結書，若有轉租等非自用情事將追回優惠利率並重審所有貸款條件等，甚至討論到連舊戶也要「溯及既往」。財政部官員指出，目前仍在討論階段尚未定案。

公股行庫新青安房貸強化管理概況

公股銀主管表示，其實針對不得出租切結書的機制本來就有，且是不論青安或一般房貸皆有，主因自用或出租與銀行評估擔保品價值有關，若是自用房貸本來就會請客戶切結。

不過，銀行主管坦言，過去僅為象徵性切結而已，現在針對新青安所訂出的切結書會明定追回優惠利率，同時對於利率、成數、年限、寬限期等所有貸款條件都會重新核定。

例如，寬限期從5年縮短，借款年限由40年縮至20或30年，成數亦可能從八成下降。

據透露，土銀總經理何英明已在昨天向八大公股行庫總經理發出邀請，請行庫總經理出席明（19）日的新青安檢討會議，屆時會議結論將報財政部、內政部，再經行政院核定後施行。

財政部高層官員表示，目前一切尚未定論，未來確定會對外公布，至於貸後管理本來就是行庫授信管理的基本工作，沒有溯不溯及既往問題。

另據了解，財政部的稅賦資料與行庫相互勾稽，以利提高行庫對新青安貸後管理效率，昨天的會前會則沒有觸及。

昨天土銀召集會議為新青安會前會，因此各行庫以消金部門的中低階主管或經辦為主，昨天財政部另召開九大公股行庫季度例會，則是由公股董、總出席，財政部長莊翠雲主持，雖然例會主題並非新青安，但是國庫署長陳柏誠在會上特別請各行庫董、總，在土銀會議沒正式結論公告出來前，仍要根據既有授信經驗，做好新青安的貸前審查與貸後管理，莊翠雲則是提醒各行庫要穩健營運，做好風險控管。