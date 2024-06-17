青安房貸貸後管理 財部指示先查非自用高風險個案

財政部、公股銀今天「一日雙會」談青安房貸精進機制。針對防堵人頭戶、轉租等不當行為，尚在持續討論實務作業細則，擬19日再次開會，希望儘速拍板；此外，財政部指出，在青安精進作業細則定案之前，公股銀可針對高風險個案，先行查核有無違反合約中的自用住宅相關規定。

青安優惠房貸遭不當使用，外界高度關注。財政部與公股行庫今天召開兩場會議，上午為青安房貸作業細則行政會議，由行庫業務主管及國庫署官員參與；下午則是由財政部長莊翠雲主持公股金融事業例行業務會報，國庫署長陳柏誠以及多位公股金控、銀行董事長、總經理與會，會中同樣觸及青安貸款貸前、貸後管理機制。

據了解，各行庫要如何優化青安房貸作業，比如運用政府相關資料勾稽，或房貸戶切結聲明，以避免轉租、人頭戶等不當作法，經過上午會議，仍未拍板定案。不過，財政部與各行庫近期將密集討論，預計19日將再次開會，以儘速敲定精進措施。

此外，下午業務會報與會人士轉述，財政部在會中指示，公股銀行針對青安房貸、購地貸款、綠能貸款，均要強化管理。其中，青安房貸部分，由於行庫的精進青安作業細則尚未定案、對外公布，目前先以授信經驗，以及既有合約中的自用住宅相關規定，加強查核高風險個案。

同時，青安房貸新案的貸前審核，公股銀須遵循授信5P原則，持續密切注意客戶收入以及還款能力，是否與購買的房屋價格匹配。

所謂5P原則，是指會考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。

至於購地貸款，財政部提醒行庫遵循央行的「強化銀行購地貸款風險控管措施」，即借款人動工興建，期限以最長18個月為原則，以及屆期尚未動工興建者，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息等措施，阻絕囤地、養地情形。

針對再生能源授信案，財政部則指示貸後應加強注意授信戶是否違反環評承諾，以及因違反承諾而遭裁處等情形。

與會人士轉述，業務會報除觸及阻詐聯防通報機制，莊翠雲也在會中表態，希望公股行庫留意國際政經局勢、地緣政治風險，注意資產的配置、強化風險管理，以及0403花蓮地震災後復原相關撥貸案務必加速協處，並鼓勵行庫妥善運用人工智慧（AI）等新興科技提升服務和效率。