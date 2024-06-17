快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
土銀邀八大行庫開會檢討新青安，財政部與內政部都列席。本報資料照片
土銀邀八大行庫開會檢討新青安，財政部與內政部都列席。本報資料照片

在財政部指示之下，土地銀行今日邀集八大行庫前來開會討論關於新青安的人頭戶、轉租機制防弊，和新青安的切結書內容如何訂定的問題。據與會人士透露，財政部及內政部都有官員列席，其中，不僅未來的新戶要簽切結書，連同舊戶，財部也要求各大行庫要去全面追查，也就是要「溯及既往」，亦即，要同步進行舊戶的貸後管理。

倘若被查到舊戶當包租公，即使沒簽切結書，也要求舊戶必須歸還政府及行庫所有的補貼利息，並且減少寬限期、縮小借款期限至20或30年。

此外，新青安的切結書內容，將有公版內容，根據本報所掌握的訊息，包括五大重點如下，而且，還要填妥地址，還有新青安借款金額：

一、擔保品只能供「自住」使用，其中，切結書放寬「自住」的範圍，除了本人之外，也可以包括配偶、父母及未成年子女，並且明訂不可以拿去作出租、投資或借名登記等其他使用。

二、借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行，可以來審查貸款資金來源及保品用途的權利，而且可接受貸後管理的調查，倘若違反上述切結書的切結內容，借款人必須接受銀行終止利息補貼，在切結書內容中，也特別明訂了利息的歸還，將從違反或移轉事實發生日起開始起算政府和銀行所撥補的利息，也就是把政府及銀行撥出的合計2碼利息，按違規時間來計算收回。

三、借款人必須同意，一旦違規，將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期，成數，甚至可能提前到期，例如，寬限期從5年縮為2年或3年，借款年限由40年縮至20或30年，成數亦可能從8成下降。

四、借款人必須同意，銀行可將借款人的資料，包括本人或擔保物提供人的個人或擔保品資料，讓銀行基於掌握包括貸款業務、資金來源、擔保品用途等資料等資料而調查，並將這些資料提供給內政部及財政部，也就是要將借款人的資料與內政部、財政部國稅局的資料進行勾稽。

五、該切結書的內容，將成為貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分，來彰顯其效力。

央行

延伸閱讀

生理用品免稅法案初審 全案保留送協商

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」內政部籲勿違法

國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

中共擬邀藝人組黨 內政部籲拒絕利誘避免違反國安法

相關新聞

獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案

在財政部指示之下，土地銀行今日邀集八大行庫前來開會討論關於新青安的人頭戶、轉租機制防弊，和新青安的切結書內容如何訂定的問...

獨／央行打炒房新制上路 新版教戰守則出爐提三大配套

央行第六波打炒房新制14日上路，據指出，國銀已收到央行最新版教戰守則，為釐清灰色模糊地帶和外界疑慮，央行此次特別提出三大...

示警移轉棟數增加 央行總裁楊金龍：新青安的確造成衝擊

新青安政策成為助漲房價的元凶嗎？中央銀行總裁楊金龍昨（13）日表示，新青安房貸立意良善、屬於政府健全房市方案的一環，但造...

第六波房市管制來了 央行升存準率、第二房限貸

中央銀行打炒房揮「組合拳」，昨（13）日理監事會決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸...

新青安房貸成為眾矢之的 財部：政策不是炒房幫凶

新青安房貸成為眾矢之的，財政部昨（13）日特地發布新聞稿強調，新青安房貸新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73...

持續緊盯房市 內政部：秒殺、異常交易

內政部昨（13）日表示，將持續緊盯房市，只要有「秒殺」、「排隊案場」，或有違市場機制的異常交易，就會隨時展開不定期稽查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。