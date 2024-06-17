獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案

在財政部指示之下，土地銀行今日邀集八大行庫前來開會討論關於新青安的人頭戶、轉租機制防弊，和新青安的切結書內容如何訂定的問題。據與會人士透露，財政部及內政部都有官員列席，其中，不僅未來的新戶要簽切結書，連同舊戶，財部也要求各大行庫要去全面追查，也就是要「溯及既往」，亦即，要同步進行舊戶的貸後管理。

倘若被查到舊戶當包租公，即使沒簽切結書，也要求舊戶必須歸還政府及行庫所有的補貼利息，並且減少寬限期、縮小借款期限至20或30年。

此外，新青安的切結書內容，將有公版內容，根據本報所掌握的訊息，包括五大重點如下，而且，還要填妥地址，還有新青安借款金額：

一、擔保品只能供「自住」使用，其中，切結書放寬「自住」的範圍，除了本人之外，也可以包括配偶、父母及未成年子女，並且明訂不可以拿去作出租、投資或借名登記等其他使用。

二、借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行，可以來審查貸款資金來源及保品用途的權利，而且可接受貸後管理的調查，倘若違反上述切結書的切結內容，借款人必須接受銀行終止利息補貼，在切結書內容中，也特別明訂了利息的歸還，將從違反或移轉事實發生日起開始起算政府和銀行所撥補的利息，也就是把政府及銀行撥出的合計2碼利息，按違規時間來計算收回。

三、借款人必須同意，一旦違規，將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期，成數，甚至可能提前到期，例如，寬限期從5年縮為2年或3年，借款年限由40年縮至20或30年，成數亦可能從8成下降。

四、借款人必須同意，銀行可將借款人的資料，包括本人或擔保物提供人的個人或擔保品資料，讓銀行基於掌握包括貸款業務、資金來源、擔保品用途等資料等資料而調查，並將這些資料提供給內政部及財政部，也就是要將借款人的資料與內政部、財政部國稅局的資料進行勾稽。

五、該切結書的內容，將成為貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分，來彰顯其效力。