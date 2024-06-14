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第二套房貸只能上限6成…政策對誰影響最大？ 專家：換房及交屋族

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行為了抑制房價過熱，從今年6月14日起，將特地區域的第二套房貸的最高成數上限調降為6成。

特地區域是指六都+新竹縣市

第二間貸款六成

簡單來說，就是如果你在六都市或新竹已經有一間有房貸的房子，想要再買第二間，貸款最多只能貸到房價的6成，剩下的4成需要自己準備。

換屋族交屋族要注意

這項政策對換屋族和交屋族影響最大。

換屋族：

換屋族如果先買第二間，再賣掉原本舊有房，可能就會被打到了。

舊房子還沒賣掉時，就需要準備更多自備款，才能付新房子的頭期款。

或者是簽切結書一年內要賣出房子就不受影響。

但是如果不打算短期賣掉舊房，可能等增值、或者是家庭因素，那只能多備一點頭期款了。​

交屋族：

交屋族是指已經買了預售屋、成屋，但還沒交屋的民眾。如果名下已經有房貸，交屋時可能就容易出現資金缺口。

銀行放貸可能更加謹慎

央行調升存準率，將會減少銀行可運用的資金。

為了降低風險，銀行可能會在放貸時更加謹慎，例如提高貸款利率、降低貸款成數等。

基本上如果你是公務人員、百大企業，沒有不良欠款就不需要太擔心。

準備要交屋的人，能做的就是讓自己每個月薪資穩定、勞健保投保紀錄、信用卡每期全數繳清，然後最好還有家人可以當保人，以備不時之需。

最近房地產的亂象除了要排隊之外，我也有看到跟買精品一樣要配貨，想要買兩房的人，需要買三房才有資格買兩房格局...

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

央行

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