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新青安貸款被濫用爭議 財長莊翠雲強調會祭出兩大措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對近期新青安貸款所引發的爭議，財政部長莊翠雲14日表示，政策實施以來，購屋族群有73%是屬於40歲以下族群，成效減輕青年購屋負擔。目前財政部已督導公股行庫，加強貸前審核、貸後稽查，防堵不當作為，不會影響符合新青安貸款承貸戶的權益。

莊翠雲赴立法院接受備詢前接受媒體採訪，被問及有關近期新青安貸款爭議，她表示，財政部督導公股銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，主要目的就要協助沒有自有住宅的家庭購屋，政策目的非常明確。

莊翠雲說，去年8月推出的新青安貸款，主要是考量在升息趨勢中，盼能減輕承貸戶的資金負擔，因此政府給予利息補貼；政策實施以來，購屋族群中有73%屬於40歲以下民眾，確實達成減輕青年自購住宅上的資金負擔。

此外，針對有心人士透過新青安貸款用於人頭戶、轉為出租的行為，莊翠雲表示，財政部已督導公股行庫，加強貸前審核、貸後稽查，防堵運用新青安貸款的不正當作為。並強調政府實施新青安貸款是要協助、照顧青年朋友購自住宅，做自住使用，加強行庫稽查與審核，也不會影響符合新青安貸款承貸戶的權益。

央行

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