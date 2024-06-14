央行祭新一波打房政策 營建股不跌反漲…愛山林創下34年新高

中央銀行打炒房，祭出第六波房市管制措施，將「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，並同步調升存款準備率1碼，但14日營建股卻不受影響，指數反而大漲近3%，其中愛山林（2540）創下1990年6月以來新高，潤弘（2597）則創歷史新高。

央行緊縮台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市等「特定地區」房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期，自14日起實施，還加碼調升存準率1碼。

央行總裁楊金龍表示，存準率調升1碼的效果，等於從市場上收走1,200億元的資金；央行自2022年下半年以來，加計本次已三度調升存準率，效果等於從市場上抽走3,600億元的資金。

央行關注的是房貸集中度問題，及是否影響金融穩定，楊金龍說，今年4月底，不動產貸款占總放款比率為37.2%仍居高；隨著房價上漲，新青安政策的貸款限額從800萬元拉高至1,000萬元，也會導致不動產貸款集中度升高。

針對新青安政策，楊金龍表示，新青安房貸立意良善、屬於政府健全房市方案的一環，但造成移轉棟數增加，確實「有它的衝擊」。不過財政部強調，新青安房貸新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主，且影響房價因素眾多，例如稅負、市場利率等，實不應直指青安貸款為投機客炒房幫凶。

儘管炒房政策出爐，財政部也強調新青安非炒房幫兇，但營建族群今仍強漲，大將大漲逾8%，愛山林、華建（2530）漲幅逾6%，其中愛山林更創下30多年新高，一度衝上198元；潤弘也一度漲至196.5元，創新高價。

愛山林總經理張境先前表示，房市買氣佳，並同步帶旺集團代銷事業，今年截至5月12日止建案銷售金額達600億元左右、年增二成，目標今年全年代銷事業銷售金額能往1,500億元邁進。

張境指出，國內經濟表現好、游資充沛，通膨導致物價上漲，房地產保值需求提升，加上科技大廠擴廠，帶進的就業人口確實帶起區域房市需求，都是驅動後續房市表現不錯的原因。