央行第6波打炒房 業者：影響換屋族與交屋族

央行昨天祭出第六波打炒房措施，更無預警的調高存款準備率，專家指出，打房力度在預期中，但調高存準率則是意料之外，房地產市場可能因此逐步降溫，但房價要大幅修正並不容易。鄉林集團董事長賴正鎰則說，新制今天馬上實施，恐讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，也會對原本有意換屋者產生壓力，建議央行不溯及既往。

「央行此舉，對於兩、三年前買房的購屋人殺傷力極強」，大台中不動產開發公會理事長王至亮說，去年實施特定區域第二戶七成貸款上限已打到換屋族，這次降至六成，接下來各地面臨新案交屋期，購屋人繳不出錢來怎麼辦？他以總價三千萬元的房子為例，房貸上限從七成降至六成，換屋族必須多擠出三百萬元交屋款，可能產生違約糾紛，央行此舉將打擊換屋族。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行緊縮第二戶貸款成數至六成，搭配調升存準率一碼，等於直接關上非自用住宅的水龍頭，並透過調升存準率緊縮銀根，以遏止房市炒風。市場雖不至於馬上消風，卻可能出現緩步降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，直接受影響的將是換屋族與交屋族，換屋族需要想辦法多準備自備款，先前已耳聞買方說要確定央行政策才要換屋，若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交百分之四十五的房地合一稅換約。

此外，曾敬德表示，央行調高存準率的影響比升息還大，可能影響銀行放貸的金額，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。